Если ты от жизни от своей устал…

Феномен успеха Владимира Зеленского надолго станет предметом для изучения политологов всего мира. Ведь победа в первом туре выборов для кандидата, которого полгода назад никто не рассматривал как серьезного претендента на трон, — безусловная сенсация.



Первые выводы сводятся к «гибридному» характеру избирательной кампании, которая отличается полным отсутствием позиционирования кандидата. Зеленскому первому удалось провести кампанию на крайне размытых посылах вроде «за все хорошее против всего плохого» или «из темного прошлого в светлое будущее». Эта кампания базировалась на светлом образе президента Голобородько, созданном кинематографом и позволяла каждому дорисовать в воображении идеального кандидата. Благо Зеленский никому и ничего конкретного не обещал, оставляя пространство для фантазий избирателей. Именно поэтому среди электората лидера гонки люди прямо противоположных политических взглядов и экономических ожиданий. Здесь и патерналисты, считающие, что новый президент отнимет все у олигархов и раздаст бедным по справедливости, и сторонники реформ (кандидат-то молодой, энергичный). Конечно, со временем минимум половина избирателей (а может, и все) окажутся разочарованными, ведь развивать страну одновременно в противоположных направлениях не в силах никто. Но пока запущенный командой Зеленского карнавал продолжается. Ведь только на карнавале король может оказаться голым, а шут – королем.



Наверное, именно в карнавализации выборов и состоит феномен самой большой политической сенсации последних лет. Уставшим от невыполненных обещаний и небогатой жизни избирателям предложили стать соучастниками действа и убедили в волшебной возможности изменить все. На карнавале ведь все равны – принц и нищий, воин и бродяга, купец и вор. И все захвачены единым ритмом музыки, ритмом совместного движения куда-то. Последний раз такие ощущения руководили массами в 2014-м, а еще раньше – в 2004-м. Карнавалу обязательно нужен «король» и обязательно нужна цель. Раньше целью было свержение тиранов и узурпаторов, а сейчас – обретение надежды на спасение от неудач, унижений и лишений последних лет. Причем, у каждого участника свое видение этой надежды, но карнавал демократичен, он готов всех вобрать в себя и закружить, лишив ориентиров, уравняв в движении по кругу. В этом его великая объединительная магия.



А еще карнавал безгранично лукав и лжив. Собственно, он по определению смешивает понятия добра и зла (именно поэтому на классических карнавалах так много масок отрицательных персонажей), правды и обмана, света и тьмы. И «король» нынешнего карнавала активно пользуется всеми дарованными ему возможностями. Он заявляет, что не имеет совместных бизнес-интересов с Коломойским – и тут же всплывает информация о перечислении «кварталовцам» 41 миллиона долларов из Приватбанка. Он продолжает настаивать на полной независимости от олигарха-клептомана – и оказывается, что за последние два года одиннадцать раз летал в Женеву, где жил Коломойский, а после переезда последнего в Израиль, летал и туда тоже, а адвокат Коломойского чуть ли не селится в его избирательном штабе. Он предлагает конкуренту совместную сдачу анализов – и сдает свои актеру в клинике друга. После чего стыдливо не реагирует на предложения сдать анализы международным экспертам. Он путается в вопросах своей собственности, хамит конкуренту в прямом эфире…



В любой другой среде накосячивший подобным образом политик потерял бы все шансы на избрание. Но не таков карнавал. Здесь удачная шутка может значить больше, чем сотни дел, умение высмеять и разрушать выше умения созидать, полюса меняются местами и кто был никем, вполне реально может стать всем. Здесь удачное вранье ценится ничуть не меньше правды, поэтому любая ложь будет прощена. Лишь бы играла музыка, лишь бы не терялся ритм.

Захват и удержание власти на протяжении десятилетий сравнительно небольшой обоймой всем надоевших политиков, которые старательно уничтожали социальные и карьерные лифты, сыграл с нашими «олимпийцами» дурную шутку. Общество снова сформировало запрос на карнавал, который перемешает всех и выбросит наверх новые лица. И обществу сейчас нет дела до личностных или деловых качеств этих лиц, единственное непременное условие – они должны быть новыми.



Зеленский, который никому и ничего не обещал, кроме как быть «приличным человеком», после выборов может оказаться любым. И яростным реформатором, и отпетым совком, и гением менеджмента, и бездарным управленцем. Ко всем этим рискам общество готово, оно взяло их на себя голосованием в первом туре. Но вот к чему общество точно не готово, так это к тому, что любимец карнавала сам окажется… только маской, из которой холодно смотрят глаза кукловода.

Президентский рейтинг самого Игоря Коломойского близок к нулю, но он давно научился приватизировать не предприятия, а директоров. Момент, когда люди увидят нити, связывающие Буратино с Папой Карло, станет концом карнавала. И началом чего-то очень нехорошего.



Источник: ВСЛУХ

