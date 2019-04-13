Данные тысяч сотрудников ФБР утекли в сеть

Хакеры выкрали личные данные около 4 тысяч американских федеральных агентов и сотрудников правоохранительных органов и выложили их в сеть. Об этом сообщает издание TechCrunch.



По информации издания, злоумышленникам удалось взломать по крайней мере три сайта, связанных с Ассоциацией Национальной академии ФБР в Куантико, штате Вирджиния. Опубликованные на собственном сайте хакеров данные содержат имена членов ассоциации и названия их должностей, их личные адреса, телефонные номера, а также адреса их электронной почты.



Как сообщил TechCrunch один хакеров, якобы причастный к этой атаке, в группировку злоумышленников входят более десяти человек. По его словам, взломать сайты удалось благодаря имеющимся у них уязвимостям: в частности, многие из них не обновлялись и использовали устаревшие плагины.



Собеседник издания также отметил, что всего хакеры взломали более тысячи сайтов американских государственных структур. В настоящее время злоумышленники занимаются структурированием полученных данных, которые в дальнейшем планируют продать.



В Ассоциации академии ФБР данную ситуацию изданию не прокомментировали.

