Однопартиец Меркель призвал Зеленского "выложить карты на стол"

В Германии призвали Владимира Зеленского "выложить карты на стол" и сообщить, куда он поведет страну в случае победы на выборах президента Украины. Об этом сообщает DW.



Последние годы Германия непрерывно поддерживала Украину, поэтому в Берлине "имеют право знать, что будет в будущем", заявил однопартиец канцлера Меркель, замглавы фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в бундестаге Йохан Вадепуль (Johann Wadepuhl) в пятницу, 12 апреля, перед визитом в Берлин украинского президента и кандидата во втором туре выборов Петра Порошенко.



Зеленский является "чистым листом", и совершенно неясно, продолжит ли он в случае победы на выборах проевропейский курс Украины, сказал немецкий политик в интервью агентству AFP.



По его мнению, встреча канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) с президентом Петром Порошенко за девять дней до второго тура выборов в Украине не следует рассматривать как вмешательство в предвыборную кампанию.



"Это не окажет влияния не украинцев", - считает Вадепуль. Он отказался предсказывать исход выборов, однако заметил, что Зеленский является фаворитом президентской гонки, поскольку выиграл первый тур с большим перевесом голосов.



По словам политика, Германия ожидает от нового президента Украины продолжения реформ, в первую очередь в области правого государства, борьбы с коррупцией, а также направленных на увеличение прозрачности работы государственного аппарата.

