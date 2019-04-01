Украинская экономика: “Кузня на Рыбальском” кует доллары для Петра Порошенко

Накануне президентских выборов на Украине была опубликована серия журналистских расследований, раскрывающих частную коммерческую деятельность Петра Порошенко на посту главы государства. Наиболее шокирующими стали публикации о хищениях в оборонной сфере и вскрытии махинаций с поставками угля по схеме «Роттердам плюс».



Нашим экспертам удалось выяснить некоторые интересные особенности деятельности частного акционерного общества «Кузня на Рыбальском», связанного с оборонкой. Вот, что удалось узнать.

Как оказалось, основным владельцем ЧАО «Кузня на Рыбальском» через инвестиционный фонд «Прайм эссетс кэпитал» до ноября 2018 года являлся действующий президент Петр Порошенко, в руках которого находилось 82,5% акций предприятия. Второй по величине пакет (11,5%) через инвестиционный фонд «ВИК» принадлежал его товарищу Игорю Кононенко.

С 2016 года завод неожиданно перестает быть убыточным и начинает приносить высокую прибыль, постоянно увеличивая собственный капитал, и становится основным получателем оборонных заказов для вооруженных сил страны Украины.

Очевидно, успех «Кузни на Рыбальском» непосредственно связан с эффективной работой президента – топ-менеджера П.Порошенко и, по совместительству, верховного главнокомандующего, который посвятил себя оборонным заказам и их реализации.





В 2017 году происходит смена формы собственности с публичного на частное акционерное общество, что обеспечивает предприятию и его хозяевам привилегированные условия для ведения бизнеса вплоть до 1 января 2021 года.

Благодаря своему особому статусу «Кузня на Рыбальском» начинает вести торговлю с целым рядом иностранных государств, среди которых Франция, Германия, Нидерланды, Чехия, Турция, занимает лидирующее место по импорту и экспорту военной продукции, а также различных материалов для ее производства.

Документы, дающие полномочия ЧАО «Кузня на Рыбальском» на экспорт, импорт товаров военного назначения (слева – Нидерланды, справа – Турция)



Документы, дающие полномочия ЧАО «Кузня на Рыбальском» на экспорт, импорт товаров военного назначения (слева – Нидерланды, справа – Турция)

Документы, дающие полномочия ЧАО «Кузня на Рыбальском» на экспорт, импорт товаров военного назначения (слева – Нидерланды, справа – Турция)





Начиная с 2015 года предприятие становится фигурантом целого ряда расследований, связанных с коррупционной деятельностью и махинациями при получении многомиллионных госзаказов. Одним из резонансных дел стала афера с продажей бронемашин «Тритон» по заказу Государственной пограничной службы Украины. В решении суда указывалось: «деятельность завода привела к тому, что за счет бюджетных средств была приобретена несовершенная специальная техника, которая в момент приобретения не могла в полном объеме выполнять функции и задачи, на которые рассчитывала Государственная пограничная служба во время ее закупки». При этом стоимость каждой машины была искусственно завышена более чем в три раза – с 4,75 до 14,876 млн. гривен.

Еще более масштабной по своим размахам представляется схема хищения бюджетных средств при реализации проекта строительства малых бронированных артиллерийских катеров (мбак) серии 58155 «Гюрза-М». Оценочная стоимость одного корабля (до 2020 года планируется построить 18 единиц) варьируется от 27 до 35 млн. долларов США. По словам главного конструктора судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» Сергея Белозубенко, в эксплуатации катера продемонстрировали слабую и опасную для личного состава бронезащиту, которая дает много вторичных осколков при попадании даже небольших снарядов. А эффективное применение установленного на них вооружения (30-мм артиллерийская установка, 30-мм автоматический гранатомет и 7,62-мм пулемет) возможно только при волнении моря до 3 баллов. Оставляет желать лучшего и качество самой сборки кораблей, при ремонте которых были обнаружены значительные сварочные дефекты в подводной части корпуса. О чем сообщается в приведенном ниже документе:

Особое место отлаженной командой П.Порошенко системе изымания денежных средств из государственной казны занимает проект по ремонту «умирающего» флагмана украинского флота фрегата «Гетман Сагайдачный». На тяжелейшие усилия по его реанимации с 2014 уже израсходовано более 10 млн. долл. США, к стати, из средств глубоко нуждающихся налогоплательщиков. И на данный момент конца и края этой печальной истории не видно: народные деньги ежегодно продолжают утекать за борт корабля. Становится ясным, что отремонтировать корабль не удастся, он будет исключен из состава военно-морских сил Украины с последующей утилизацией.

Одна из последних фотографий фрегата «Гетман Сагайдачный» демонстрирует его плачевное состояние



Одна из последних фотографий фрегата «Гетман Сагайдачный» демонстрирует его плачевное состояние

По самым скромным подсчетам, реализация перечисленных выше «успешных» проектов в оборонке под личным контролем президента П.Порошенко нанесла урон государству в размере более 330 млн. долл. США, что сопоставимо с годовым бюджетом министерства обороны Украины на 2019 год (380 млн. долл. США). Все полученные от сделок денежные средства через разветвленную систему оффшорных компаний осели на счетах «лидера» украинской нации и его окружения, а могли быть по целевому указанию верховного направлены на существенное увеличение денежного довольствия военнослужащих, участвующих в Операции объединенных сил на Донбассе. В настоящее время боевые выплаты военным, ежедневно подвергающимся смертельной опасности, составляют смешные 448 долл. США (около 12 тыс. гривен).

Пристальное внимание населения к событиям вокруг завода заставили П.Порошенко серьезно задуматься. Стало очевидным, что вскрытие его незаконной коммерческой деятельности наносит невосполнимый ущерб его политической карьере, и, как следствие, ведет к неминуемому поражению на выборах 2019 года. По этой причине в 2018 году родилась схема фиктивной продажи, а по факту передачи предприятия. Фактически, это очередная просчитанная советниками Петра Алексеевича схема по отмыванию денег

и уходу от ответственности за коррупцию на армейских заказах. Так, уже в ноябре того же года 94% акций «Кузни» были приобретены кипрской компанией «Эвинс Лимитед», владельцем которой является вице-премьер времен В.Януковича, миллиардер, разбогатевший на фоне экономического кризиса на Украине, в журналистской среде именуемый «карманным банкиром администрации президента Порошенко», Сергей Тигипко. В то же время непосредственным руководителем оборонного завода стал человек из близкого окружения «украинского лидера» – Валерий Шандра.

Указ президента Украины № 154/2016 о назначении В.Шандра

советником П.Порошенко



Указ президента Украины № 154/2016 о назначении В.Шандрасоветником П.Порошенко

При этом все финансовые потоки в интересах обеспечения деятельности ЧАО «Кузня на Рыбальском» контролирует «Международный инвестиционный банк» (МИБ), которым владеет «кристально чистый» президент Украины П.А.Порошенко.

Показательно, что даже при потере власти по итогам второго тура президентских выборов (21 апреля с.г.), в руках Петра Алексеевича остается «козырь» по сохранению украденных у народа и армии денег. По действующему законодательству, через год после передачи активов другой компании (реализовано в ноябре 2018 года) предприятие, в нашем случае это завод «Кузня на Рыбальском», можно объявить банкротом, остановить производство и не выплачивать долги, но сохранить при этом все активы, выводя их через офшоры. Подобные операции неоднократно успешно проводились командой действующего президента.