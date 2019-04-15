Зеленский заявил, что не пошел сдавать анализы вместе с Порошенко из-за угрозы провокации

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что не пошел сдавать анализы на алкогольную и наркотическую зависимость на Национальном спортивном комплексе (НСК) "Олимпийский" в Киеве вместе с действующим главой государства Петром Порошенко из-за угрозы провокации.



"Когда-нибудь после всех этих выборов на свет прольется информация, как на НСК "Олимпийский" кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал, получил такую секретную информацию. Сейчас я не готов о ней говорить", - сказал он в интервью изданию "Новости Украины", размещенном на YouTube.



Политик не исключил, что его могли дезинформировать, однако он никого в этом не винит, и в полицию он не обращался. "Мне не нужны спекуляции, мне не нужно доказывать обществу, что я не наркоман, я не есть он. Поэтому для меня все это было обидно, остро, болезненно [обвинения в якобы наркотической зависимости], но я сильный парень и не готов менять свои условия и позиции", - сказал Зеленский. Он также подтвердил, что знаком с собственником частной клиники Eurolab, где политик ранее сдал экспресс-анализы, подчеркнув, что готов при необходимости повторно их сдать в другой международной клинике.



Ранее Зеленский сам выступил с инициативой к президенту Украины Петру Порошенко пройти медицинские тесты на наличие наркотиков и алкоголя в организме. 5 апреля оба кандидата в присутствии журналистов явились в разные медицинские центры и прошли обследование. В частной лаборатории у Зеленского не было выявлено каких-либо признаков алкогольной или наркотической зависимости, экспресс-тест Порошенко, который он сдавал на киевском стадионе "Олимпийский", также показал отрицательный результат. Позже Порошенко повторно сдал анализы экспертам Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).



Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Его лидером стал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, получивший 30,24% голосов. На втором месте остался действующий президент Петр Порошенко с 15,95% поддержки. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.



