Порошенко снова рассказал про "нэчувану" свободу слова

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает нарушением свободы слова запрет в стране российских соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте".

"За политические мотивы за эти пять лет ни один человек не пострадал. Я горжусь тем, что, несмотря на все слухи, средства массовой информации имели возможность свободно работать, украинские СМИ.

Я не считаю, ограничения свободы слова запрет "Одноклассники" и "ВКонтакте"", - заявил Порошенко на НСК "Олимпийский" в воскресенье, трансляцию вел телеканал "Прямой".



В 2017 году президент Украины запретил доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам Yandex и Mail.ru на территории страны. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.



Около 53% жителей Украины считают, что запрет российских социальных сетей на территории страны является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан, свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии.

