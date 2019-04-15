Формула «Зачепиловка плюс», или Отопление за штуку баксов

Отопительный сезон закончился, а проблемы остались. Их символом стал поселок городского типа (пгт) Зачепиловка на Харьковщине, где была выплачена рекордная монетизированная субсидия – 24 тыс. грн. А все потому, что здесь самые высокие в Украине (а, может быть, и в мире) тарифы на отопление, установленные местной властью. И подобная ситуация не только там. Глядя, как наверху бодро «юзают» коррупционные схемы типа «Роттердам плюс» и «Дюссельдорф плюс», на местах тоже решили немножко смахлевать себе в карман.



На прошлой неделе многие жители Украины, включая и меня, впервые услышали о существование пгт Зачепиловка с уникальными условиями отопительного сезона. Географическое название стало нарицательным, благодаря министру социальной политики Андрею Реве, который во время совещания по эффективности работы местной власти в сфере энергообеспечения сделал сенсационное заявление.



«Относительно тарифов на тепло. У нас есть чемпионы. Я хочу, чтобы их имена знала вся Украина – Зачепиловский поселковый совет, Харьковская область. По решению поселкового совета от 23 ноября 2018 года стоимость 1 Гкал – 4255,58 грн. В переводе на человеческий язык это означает, что люди должны платить 336,70 грн за 1 кв. метр. Ну как такое может быть? Они что – вообще уже в космосе все?», – сказал он.



Понятно, что 336,70 грн за 1 кв. м. или больше 15 тыс. грн за отопление квартиры площадью 45 «квадратов» ни один рядовой житель пгт Зачепиловка не потянет. Как и Украины в целом. Тут надо быть по меньшей мере очень обеспеченным человеком. Но такие в зачепиловских «хоромах» не обитают. А оплачивать отопление как-то надо. Поэтому и были начислены астрономические субсидии – до 24 тыс. грн. Их получили около десятка жильцов одного многоквартирного дома.



Но это вовсе не делает их счастливыми. Потому что лишившись субсидий из-за бюрократической ошибки или долга в 340 грн за один месяц, они уже в следующем месяце могут уходить ночевать на улицу. Стоимость их жилья не покрывает долга за коммунальные платежи даже за один отопительный сезон.



Граждане не могут понять, почему поставки тепла с зачепиловской котельной стоят 4255 грн за 1 Гкал, если средняя цена по стране 1300-1800 грн за 1 Гкал. Тем более для них остается загадкой и десятикратный тариф за отопление (к примеру, в Киеве при отсутствии счетчиков тепла – это 38,5 грн за 1 кв. м при цене 1 Гкал – 1654,41 грн), а не троекратный



Ивано-Франковск – 1312 грн, Житомир – 1389 грн, Мариуполь – 1303 грн, Винница – 1375 грн, Одесса – 1229 грн, Тернополь – 1249 грн, Киев – 1317 грн, Харьков – 1539 грн, Полтава – почти 1600 грн, Черкассы – 1606 грн, Чернигов – 1737 грн, Луцк – 1847 грн, Ривне – 1800 грн, Кропивницкий – 1852 грн и т.д.

Что же касается «космонавтов» из Зачепиловки, которые платят, как сказал Рева, по космическим тарифам, то после скандала с 24-тысячными субсидиями выяснилось: ситуация с возможным установлением индивидуальных отопительных приборов в 10 квартирах не так уж и безнадежна

Граждане не могут понять, почему поставки тепла с зачепиловской котельной стоят 4255 грн за 1 Гкал, если средняя цена по стране 1300-1800 грн за 1 Гкал. Тем более для них остается загадкой и десятикратный тариф за отопление (к примеру, в Киеве при отсутствии счетчиков тепла – это 38,5 грн за 1 кв. м при цене 1 Гкал – 1654,41 грн), а не троекратный. Если считать по стоимости этих самых Гкал.Ответ местной власти обескураживает. У них не все, как у людей. Оказывается, что та самая котельная, откуда поступает архидорогое тепло, имеет неоправданно высокую мощность. Другими словами, люди в заколдованном доме живут почти в тропиках, которые они не заказывали. Но как утверждают чиновники Харьковской ОГА, технические условия этого здания не позволяют перейти на индивидуальное отопление.У специалистов такое утверждение вызывает глубокие сомнения. В провинции, где способов «намутить гешефт» не так уже и много, склонны завышать себестоимость централизованного теплоснабжения. Причем это может быть в несколько раз выше, чем в крупных городах, включая Киев.Трогательные истории, о бабушке-инвалиде, которая живет в квартире с централизованным отоплением, хотя у всех ее соседей давно – бойлеры, но отключить дом нельзя – бабушка замерзнет, рассчитаны на наивного обывателя и бюрократию, которая начислит субсидию по формальным критериям. И все отлично: за бабушку фактически платит государство, а котельная остается на балансе местной власти и в счет бабушкиной субсидии греет, кого нужно. И заодно – карман местной власти.Дело в том, что после проведения децентрализации полномочия по установлению тарифов на отопление и ряд других коммунальных услуг перешли к местным органам власти. Им не запрещают поднимать их намного выше, рекомендованных Национальной комиссией регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Не на 16%, как обещал Владимир Гройсман, и даже не на 18,1%, как вышло чаще всего, а на все 70%, 100% и даже больше.На упомянутом выше совещании по эффективности работы местной власти в сфере энергообеспечения премьер-министр Владимир Гройсман привел данные по стоимости гигакалорий (1 Гкал) тепловой энергии в разных областных центрах Украины:Ивано-Франковск – 1312 грн, Житомир – 1389 грн, Мариуполь – 1303 грн, Винница – 1375 грн, Одесса – 1229 грн, Тернополь – 1249 грн, Киев – 1317 грн, Харьков – 1539 грн, Полтава – почти 1600 грн, Черкассы – 1606 грн, Чернигов – 1737 грн, Луцк – 1847 грн, Ривне – 1800 грн, Кропивницкий – 1852 грн и т.д.Интересно, что цена газа хоть и не маленькая («спасибо» формуле «Дюссельдорф плюс»), но для всех одна. Уголь тоже не дешевый, мягко говоря, из-за «Роттердам плюс», но тоже стоит приблизительно одинаково везде.Тогда почему, скажем, в Фастове местная власть установила тариф на тепло 126 грн за 1 кв метр и посадила 70% горожан на субсидию? Мэр Михаил Нетяжук, избранный от малоизвестной партии «Новые лица», поясняет, что у него 95% населения используют индивидуальное отопление. Даже в квартирах многоэтажных домов стоят котлы и «буржуйки».Поэтому КП «Фастовтеплосеть» обслуживает всего 100 квартир. Бывает так, что это одна квартира на подъезд, а то и на весь дом. Но поскольку в условном жилье площадью 45 кв м централизованное отопление потянет на 5670 грн в месяц, им пользуются только льготники и обладатели субсидий. А у них претензий к завышенной цене нет.С другой стороны в соседнем Тетиеве – в среднем платят всего по 25 грн за 1 кв метр, потому что местная КП КОР «Тетиевтеплосеть» почему-то отказалась пересматривать тарифы с весны 2017 года. То ли забыли, то ли им и тех денег хватает. А может, секрет какой-то есть. Вот в Каменец-Подольском мэр перевел городские котельные на альтернативное топливо (кизяками что ли топят?) и там стоимость гигакалории самая низкая в Украине – 1293,53 грн.Эта самая стоимость, по словам Владимира Гройсмана, зависит не только от цены на газ, но и от стоимости производства, четкого учета потребления и мероприятий энергосбережения. К тому же, чем меньше потребителей, тем выше цена. При наличии тысячи клиентов на расходы генерации, включая плановые потери, каждый заплатит, условно говоря, 100 грн. А если осталось всего 100 клиентов, то в 10 раз больше.Но даже при высокой цене Гкал и небольшом количестве потребителей есть такие понятия, как структура себестоимости тепловой энергии и теплозатраты, необходимые на обогрев жилого дома. Они везде по Украине примерно одинаковые (понятно, что в Антарктиде были бы иные).Так вот, в структуре себестоимости 73% – это стоимость топлива (газ, уголь, «альтернативка»), 7-8% – зарплата и налоги на нее, еще 5% – все остальные налоги. Амортизация, форс-мажорные расходы и прибыль составляют совсем незначительный остаток. Это если не завышать затраты. Тогда прибыль автоматически вырастает.При этом на каждый обычный «олдскульный» жилой дом тепла тратится тоже приблизительно одинаковое количество: в нашей климатической полосе – около 0,02 Гкал/кв.м. Если посчитать по такой формуле, жильцы «заколдованного» дома в Зачепиловке должны были бы платить 3829 грн за отопление квартиры, площадью в 45 кв метров. А платят без малого в 10 раз больше.Что-то тут явно не так. Но, поскольку ценовая инспекция в процессе реформ у нас была ликвидирована, почему «все не так», объяснить невозможно. Как вариант – пар может уходить в незалатанную дыру.По словам Гройсмана, в прошлом году на проекты по модернизации коммунальных сетей и на подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов было выделено 12,5 млрд. грн, однако потрачено только 3 млрд. грн. Из 20 тыс. км сетей отремонтировано лишь 240 км. Куда делись остальные деньги, и кто рассовал их по карманам, также не уточнялось. Может, реально деньги до мест не дошли. А может, дошли. Но пошли на «сетки», дополнительные соцвыплаты, предвыборные расходы. Ну и просто были украдены. Как у нас принято.Со следующего года Кабмин намерен ввести мониторинг тарифов на тепловую энергию, которые утверждены органами местного самоуправления. А так же заняться проверками правильности составления подозрительно высоких тарифов. Что ему мешало сделать это раньше, в нынешнем отопительном сезоне – непонятно. Может, коррупционный сговор?Что же касается «космонавтов» из Зачепиловки, которые платят, как сказал Рева, по космическим тарифам, то после скандала с 24-тысячными субсидиями выяснилось: ситуация с возможным установлением индивидуальных отопительных приборов в 10 квартирах не так уж и безнадежна. В следующем сезоне объем газа для этого дома будет увеличен, и жильцы смогут установить котлы. Но не стоит думать, что после этого формула «Зачепиловка плюс» канет в лету. Наши люди находчивые. Придумают еще какую-то хрень...