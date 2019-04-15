Совет ЕС утвердит обновленную газовую директиву Евросоюза

Совет ЕС примет в понедельник окончательное решение по утверждению европейской газовой директивы с учетом внесенных поправок, следует из проекта повестки заседания.



"Пересмотр газовой директивы. Принятие законодательного акта", - такой пункт числится в разделе одобряемых без обсуждения документов в повестке дня Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству, который будет заседать в Люксембурге.



Согласно процедуре Евросоюза, директива утверждается советом после ее одобрения Европарламентом. Она вступит в силу через 20 дней после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза. В течение 9 месяцев государства-члены ЕС должны адаптировать свои соответствующие национальные законодательства к новому европейскому закону.



Как сообщалось, Европарламент проголосовал 4 апреля за обновленную директиву, распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в Союз, в том числе Nord Stream 2 ("Северный поток - 2"), который должен протянуться из России в Германию.



"Это конец эры монополии на европейском газовом рынке - монополии, которая либо угрожает повышенными ценами, либо просто перекрытием крана", - подчеркнул, представляя членам Европарламента законопроект, докладчик по этому вопросу, председатель комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике Ежи Бузек.



Обновленная директива предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС.



Среди главных требований - разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов за прокачку. Это означает, что компания-оператор "Северного потока - 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.



В ЕС природный газ в основном используется для отопления домов и выработки электроэнергии. Им обеспечивается четвертая часть общего энергопотребления. Многие страны ЕС зависят от импорта газа. Более 70% его импортируется, и ожидается дальнейший рост импорта, сообщалось в материалах Европарламента.



По данным за третий квартал 2018 года, главным поставщиком газа в ЕС была Россия (47%), за ней следовали Норвегия (34%), Алжир и Ливия (вместе 8,6%). Основной маршрут поставок российского газа лежал через Украину (почти половина всего объема), затем следовали трубопровод с Ямала через Беларусь (около 20%) и Nord Stream 1 ("Северный поток - 1", 30%). 89% газа импортируется в ЕС по трубам, остальное - на судах в виде СПГ.

