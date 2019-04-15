Бенедикт Камбербэтч сбил велосипедиста

Популярный британский актер Бенедикт Камбербэтч сбил 63-летнего велосипедиста. Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на слова друга потерпевшего.



Актер ехал на своем Lamborghini по проселочной дороге на острове Уайт и вовремя не заметил велосипедиста. Когда Камбербэтч увидел мужчину, то попытался его объехать, но задел боковым зеркалом.



Сообщается, что актер не покинул место ДТП, оказал 63-летнему велосипедисту первую помощь и отвез его в больницу. По словам друга потерпевшего, приводимыми СМИ, мужчине "практически разорвало руку".



Камбербэтч обменялся с потерпевшим телефонами и выплатил ему 20 тысяч фунтов компенсации. Потерпевший согласился на условия актера и не будет обращаться в полицию.

