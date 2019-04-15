«Не женская работа»: премьера сериала на «Интере»

В понедельник, 15 апреля, в 21:00 на телеканале «Интер» – премьера многосерийной детективной мелодрамы «Не женская работа» производства компании «Киевтелефильм». Это сериал о хрупкой женщине, которая каждый день, рискуя жизнью, расследует преступления и выводит на чистую воду злодеев. В главных ролях – Алена Коломина, Антон Батырев, Константин Войтенко, Алексей Зубков.



Главная героиня – следователь столичной прокуратуры по особо важным делам Светлана Игорева – привыкла к сложностям профессии: к жутким картинам на месте преступления, общению со специфическим контингентом и тому подобным обстоятельствам. Только вот из-за работы у нее совсем не остается времени на семью и личную жизнь. У Светланы непростые отношения с сыном-подростком, ведь она редко бывает дома. Бывший муж тоже нечасто проводит время с ребенком, ограничиваясь алиментами. Но когда выясняется, что тяжело заболела мама, главная героиня бросает все и едет к ней в деревню: для этого ей пришлось поругаться с начальником и уволиться со службы.



Впрочем, в родном селе Светлане тоже предстоит применить профессиональные навыки. Она не может остаться в стороне от расследования убийства, в котором замешан ее школьный кавалер… А в сельской общине, где, казалось бы, все как на ладони, кипят тайные страсти. Бывшему столичному следователю приходится налаживать отношения и с местными коллегами, и с собственным сыном, и с односельчанами…



Главную роль играет Алена Коломина. Актриса хорошо известна зрителям «Интера» по остросюжетной мелодраме «Я подарю тебе рассвет». «Моя героиня в «Не женской работе» – талантливый следователь, которая очень любит свою работу, – рассказывает Алена. – Она не согласна с мнением, что профессия следователя не для хрупкой женщины. Это ее призвание: у Светланы очень развиты логика, интуиция. Она может быть жесткой и даже жестокой, когда надо для дела. Для меня эта роль – на сопротивление, потому что в реальной жизни я достаточно эмоциональный человек, спонтанный. А здесь мне приходится играть персонажа с холодным умом и с железной хваткой. Кроме того, до «Не женской работы» я играла, как правило, молодых героинь. Здесь же мне досталась роль мамы сына-подростка, женщины более взрослой, да еще и занимающей важную должность».



Ради роли столичного следователя Алене Коломиной пришлось изменить внешность. Чтобы добавить возраста и солидности актрисе, играющей подполковника, стилисты сериала решили перекрасить ее из блондинки в шатенку.



В картине основной акцент сделан на человеческих взаимоотношениях: здесь и конфликт родителей и детей, и любовный треугольник, и трудности, с которыми сталкивается женщина-руководитель в мужском коллективе, и сложности адаптации городского жителя к реалиям деревенской жизни. Но, конечно же, в детективной мелодраме не обошлось без экшена. В «Не женской работе» будут и перестрелки, и драки, и погони, и даже пожар. Некоторые трюки актеры выполняли самостоятельно. Кроме того, в кадре используют настоящее оружие. А для сцены обстрела дома, в котором затаился преступник, приглашали группу настоящих спецназовцев.



Съемки «Не женской работы» начались в январе этого года и продлятся до середины мая. Сериал снимают в Киеве и Киевской области. Основные локации – дома и кабинеты главных героев – построили в павильоне в селе Нежиловичи.



Всего в картине «Не женская работа» 20 серий. Первую часть сериала зрители увидят на «Интере» уже с 15 апреля.



Сможет ли героиня найти баланс между работой и личной жизнью? Получится ли у столичного следователя переквалифицироваться в деревенского сыщика? Смотрите с понедельника по четверг в 21:00 на «Интере».



«Не женская работа»

Жанр: детективная мелодрама

Количество серий: 20

Производство: «Киевтелефильм»

Страна: Украина

Год: 2019

Режиссер-постановщик: Валерий Ибрагимов

Сценарист: Андрей Румянцев

Оператор-постановщик: Артем Козырев

Актеры: Алена Коломина, Антон Батырев, Алексей Зубков, Игорь Головин, Андрей Исаенко, Никита Пархоменко, Галина Корнеева, Нина Касторф, Константин Войтенко и другие.

