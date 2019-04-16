У Зеленского подозревают Порошенко в попытке сорвать выборы

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что в некоторых регионах сейчас большой недобор людей в участковые комиссии, что может свидетельствовать о попытках сорвать выборы, как в конкретных городах, так и по всей стране.



Соответствующее заявление опубликовано в Facebook "Команды Зеленского".



Отмечается, что сейчас есть информация, что такая ситуация зафиксирована в Днепропетровской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской областях и в Киеве.



"Недостаток людей возникла от того, что кандидат в президенты Порошенко подал недостаточное число для формирования комиссий. И здесь ясно одно: малое количество людей в участковых комиссиях может значительно повлиять на качество проведения голосования", - заявили в команде кандидата Зеленского.



"По закону, если не хватает людей, должны подать окружные комиссии собственноручно, с помощью местных органов власти. Но последние тоже этого не делают, показывая или свою несостоятельность, или умышленный саботаж процесса организации выборов", - добавили там.



Сообщается, что некоторые окружные комиссии и их руководители обращаются к людям даже в соцсетях и СМИ с просьбой присоединиться к работе комиссии.



В команде Зеленского призвали украинцев подать свои документы и спасти ситуацию.

