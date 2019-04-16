Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать в мае

В мае этого года украинцы получат два дополнительных выходных 1 и 9 мая, и в целом за месяц будут отдыхать 10 дней. Об этом УНН сообщает со ссылкой на распоряжение Кабинета Министров Украины.



С целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования майских праздников в 2019 году в Кабмине рекомендовали перенести рабочий день со вторника 30 апреля на субботу 11 мая.



Праздники в мае: среда, 1 мая - День труда, выходной. Кроме 1 мая - День труда (среда), исходным будет и 9 мая, День победы, который приходится на четверг.



В конце апреля и в начале мая украинцы получат сразу пять выходных дней подряд, с 27 апреля по 1 мая.

