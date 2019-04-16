В Австрии намерены запретить анонимность в интернете

Власти Австрии с 2020 года обяжут пользователей интернета указывать свои реальные имена.



Отмечается, что правительство республики разработало новый законопроект, принятие которого планируется осенью 2019 года. Со вступлением его в силу пользователи не смогут оставлять анонимные комментарии в интернете, что позволит бороться с проявлениями ненависти в сети.



Запрет на анонимность затронет газеты, интернет-платформы и социальные сети, от которых потребуют сохранять настоящие имена пользователей, чтобы в случае совершения ими противоправных действий правоохранительные органы могли привлечь злоумышленников к ответственности. Запрет на анонимность затронет крупные австрийские газеты, а также такие зарубежные ресурсы, как Facebook и Twitter.



По замыслу властей, регистрация настоящих имен пользователей будет производиться по номеру мобильного телефона, который в Австрии привязан к личным данным абонентов. За нарушение нового закона операторам будет грозить штраф до €500 тыс.

