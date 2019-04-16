SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy при транспортировке в океане

Компания SpaceX лишилась первой ступени ракеты Falcon Heavy, которая была запущена 11 апреля с космодрома на мысе Канаверал, а затем успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.



Ступень была утрачена во время обратной транспортировки с платформы к побережью. Как говорится в заявлении компании для издания The Verge, причиной стал шторм, в который попало судно, перевозившее первую ступень. Из-за сильной качки разгонный блок накренился и упал в воду. В SpaceX заявили, что предпринимали попытки по спасению ступени, но в итоге решили, что безопасность команды превыше всего.



Утрата первой ступени не скажется на будущих миссиях Falcon Heavy, пообещали в компании Илона Маска.



Запуск 11 апреля стал первым успешным коммерческим пуском Falcon Heavy, которая создана специально для вывода на орбиту тяжелых грузов (до 63 тонн).



Первый полет тяжелой ракеты-носителя состоялся в феврале 2018 года. Тогда в космос отправили личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster.

