В Нафтогазе назвали цену на газ с мая

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины не сможет выполнить последнее постановление Кабмина о снижении цены на газ для населения. Об этом в интервью РБК-Украина заявил руководитель газового дивизиона Нафтогаза Андрей Фаворов.



Отметим, речь идет о снижении цены на газ для населения согласно постановлению №293, которое в то же время не отменяет режим спецобязательств (ПСО), возложенный на НАК постановлением №867. Данный режим также предусматривает, что с 1 мая цена на газ для бытовых потребителей должна составить порядка 9,7-9,8 тысяч гривен за тысячу кубометров, хотя правительство в начале месяца распорядилось снизить ее до 8,38 гривен за кубометр.



"Мы будем вынуждены соблюдать действующее постановление №867, которым на нас возложены спецобязательства. Но наша позиция остается неизменной. НАК считает, что газ должен продаваться по рыночной цене, которую определяет спрос и предложение. Этот уровень может быть как выше цены, установленной Кабмином, так и ниже", - подчеркнул Фаворов.



Отметим, что с 1 апреля цена за куб газа для бытовых потребителей составляет 8,35 грн.

