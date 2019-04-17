Укрнафта отсудила у России $44,5 миллиона за крымские активы

Международный арбитражный суд постановил взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО «Укрнафта» 44,4 млн долл. компенсации за экспроприацию инвестиций украинской компании на территории АР Крым, а также свыше 3,5 млн долл. арбитражных расходов.



Об этом говорится в сообщении Укрнафты.



"12 апреля 2019 года арбитражный суд своим решением взыскал с Российской Федерации в пользу ПАО «Укрнафта» 44,455012 млн долл. США компенсации за экспроприацию инвестиций ОАО «Укрнафта» на территории АР Крым, а также свыше 3,5 млн долл. США арбитражных расходов", - говорится в сообщении.



На сумму компенсации, согласно решению арбитражного суда, начисляются проценты, начиная с 22 апреля 2014 года. По состоянию на апрель 2019 года размер начисленных процентов превысил 5,5 млн долл. США.



"Положительного решения суда Укрнафта смогла достичь при общем содействии миноритарных акционеров, которые не только помогли в выборе способа защиты нарушенных прав, но и содействовали в оплате арбитражных расходов. Кроме того, совместное рассмотрение аналогичных дел ПАО «Укрнафта» (дело № 2015-34 ) и ООО «Стабил» и других (дело № 2015-35) позволило уменьшить расходы на арбитражное производство", - добавили в компании.



Как сообщалось, в апреле 2014 года, вскоре после аннексии АР Крым Российской Федерацией, незаконные вооруженные формирования государства-агрессора захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций ОАО «Укрнафта».



Все попытки компании вернуть контроль над захваченными административными помещениями и АЗС (включительно с продуктовыми магазинами, оборудованием и соответствующими разрешениями и лицензиями) путем обращения в введенные государством-агрессором «правоохранительные органы» оказались напрасными.



В октябре 2014 года Укрнафта, руководствуясь положениями ч. 1 ст. 9 Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций (далее - Соглашение), уведомила государство-агрессора - Российскую Федерацию - о нарушении прав. Российская Федерация проигнорировала сообщение компании о наличии спора по Соглашению.



В связи с этим, руководствуясь ч. 2 ст. 9 Соглашения, 3 июня 2015 года ПАО «Укрнафта» передало спор на рассмотрение в арбитражный суд ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).



Решением от 26 июня 2017 года арбитражный суд признал наличие у него юрисдикции рассматривать спор по Соглашению.



Российская Федерация обжаловала данное решение в Верховный суд Швейцарии, но тот решением от 16 октября 2018 года отклонил иск РФ. При этом Верховный суд Швейцарии согласился с арбитражным судом в том, что Укрнафта является инвестором по Соглашению, а имущество компании на территории АР Крым - инвестициями.

