Распыление газа в школе в Одесской области: в больнице 36 учеников

Вследствие распыления газового баллончика в школе в Беляевском районе Одесской области в больницу доставили 36 учеников. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, передает УНН. "В результате инцидента в больницу с предварительным диагнозом ожог дыхательных путей перечным газом были доставлены 36 учеников школы.



После оказания помощи 26 из них покинули медицинское учреждение, еще десяти сейчас оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.



Как предварительно выяснилось, перцовый газовый баллончик в школу принес ученик 9 класса, он распылил его во время перерыва. Сейчас баллончик изъят.



Решается вопрос о привлечении родителей ученика к административной ответственности по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей - ред.).



На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа Беляевского отдела полиции, руководство и инспекторы ювенальной превенции ГУНП в Одесской области. Проводится проверка.

