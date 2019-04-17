В интернет слили "спойлеры" новых "Мстителей"

В сети Интренет появилось минимум два отрывка нового блокбастера от Marvel - "Мстители: Завершение". Ролики низкого качества представляют собой экранные копии, и раскрывают ключевые сюжетные подробности ленты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DTF.



Согласно информации издания, ролики появились в Twitter, и Vimeo, откуда уже были удалены по запросу Disney. Отмечается также, что отрывки попали в российскую соцсеть "ВКонтакте", где ими уже занимается служба поддержки.



Откуда произошла утечка, пока непонятно. Информация в источниках разнится - кто-то говорит, что самые яркие фрагменты картины показывали партнерам Disney, а кто-то - что студия проводила последние тестовые скрининги для фанатов. Ролики также были залиты на Telegram канал сообщества 2ch. Пользователям рекомендуется воздержаться от просмотра нелегальных копий фильма.



Напомним, 2 апреля Marvel выпустила новый трейлер фильма "Мстители: Завершение", в котором показали возвращение Таноса, главного антагониста предыдущей части. В этот же день в США и Канаде поклонники киновселенной Marvel обвалили сайты кинотеатров после старта ранних продаж билетов на ленту. В США новые "Мстители" поставили абсолютный исторический рекорд по продаже билетов за первый час. В Украине фильм выйдет в прокат 25 апреля.

