В Госдуме прокомментировали решение суда в Гааге о компенсации "Укрнафте"

Постоянный третейский суд в Гааге, принявший решение взыскать с России компенсацию в пользу украинской энергокомпании "Укрнафта" за утрату ее активов в Крыму, не обладает юрисдикцией решать подобные споры, подобный вердикт не несет никаких последствий, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко.



Ранее пресс-служба "Укрнафты" сообщила, что постоянный третейский суд в Гааге принял решение взыскать в ее пользу с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату имущества компании в Крыму после его воссоединения с РФ. Суд также постановил взыскать с РФ проценты в размере 5,5 миллионов долларов, а также арбитражные расходы в размере 3,5 миллионов долларов.



"Гаагский суд не обладает юрисдикцией решать подобные споры, поэтому такие вердикты изначально не могут нести никаких последствий для России. Это лишь еще одна подачка Украине от Европы, для которой такие ничего не значащие решения уже стали нормой. Пока Украина с протянутой рукой ходит по миру, Россия продолжает укреплять свои позиции", - сказал РИА Новости Козенко.



По его словам, судебное разбирательство длится уже несколько лет, но от этого не стало более адекватным.

