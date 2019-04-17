В МВД Франции требуют, чтобы политики не говорили о поджоге Собора Парижской Богоматери

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер во вторник, 16 апреля, призвал местных политиков прекратить обсуждение того, что возгорание в Соборе Парижской Богоматери случилось в результате поджога, передает Интерфакс.



"Те, кто рассуждает подобным образом, не могут считать себя политиками", - сказал он журналистам в Париже.



По словам министра, на данном этапе вся имеющаяся у следователей информация указывает на то, что говорить о предумышленном поджоге нельзя.



Он предупредил, что хотя пожарным в ночь на вторник и удалось спасти собор, риск его обрушения еще существует.



"Основную часть собора удалось спасти, но риски еще сохраняются", - сказал К.Кастанер.



До этого известный правый политик Николя Дюпон-Эньян предположил, что речь в данном случае вполне может не о несчастном случае, а именно о поджоге.



Сильное возгорание в Нотр-Дам де Пари случилось вечером 15 апреля. Согласно одной из версий, пожар случился на строительных лесах, которые были возведены над крышей здания на время ее реставрации. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.



Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.



Реставрация готического собора проводилась в 19-м веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в годы Великой французской революции, возведен новый шпиль.



Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

