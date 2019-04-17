США сделали Турции новое предложение по системам ПВО и ПРО

Представители Турции и США обсуждают новое предложение американской стороны по поставкам Анкаре систем противовоздушной и противоракетной обороны.



"После различных этапов в переговорах по поставкам ЗРК Patriot американская сторона сделала нашей стране новое предложение, связанное с системами противовоздушной и противоракетной обороны, в которых мы нуждаемся. В настоящее время наши компетентные организации и официальные лица ведут интенсивные переговоры по этой теме", - заявил министр обороны Турции Хулуси Акар после переговоров с Патриком Шанаханом, исполняющим обязанности министра обороны США.



Встреча прошла в Вашингтоне.



Ранее сообщалось, что США приостановили поставки оборудования для американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в Турцию в связи с решением Анкары приобрести у России зенитную ракетную систему С-400.

Напомним, Москва и Анкара достигли договоренности о сделке по С-400 в 2017 году. Речь идет о поставке четырех дивизионов ЗРК на сумму 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки Турция оплатит сама, часть − за счет российского кредита.



США выступают против покупки С-400 турецкой стороной. Вашингтон требует от Анкары отказаться от российских комплексов в пользу американских ЗРК Patriot.

