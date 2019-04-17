Гройсман пригрозил Коболеву отставкой из-за цены на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует отставку главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в случае отказа компании понизить до 24 апреля 2019 года цену на газ, отпускаемый для нужд населения. Об этом глава правительства заявил на заседании Кабмина 17 апреля.



"Или НАК "Нафтогаз Украины" устанавливает цену ниже 8,55 грн/кубометров с 1 мая и сообщает об этом всем украинцам до 24 апреля, или я инициирую отставку руководителя "Нафтогаза" и буду просить правительство поддержать мою позицию", – сказал Гройсман.



Раньше 17 апреля "Нафтогаз" обратился к правительству с просьбой снизить цену на газ, отпускаемый для нужд населения, отменив утвержденное Кабмином положение о ПСО, предусматривающее повышение цены на газ для населения с 1 мая 2019 года, или внести в него соответствующие изменения.



"Это положение, в частности, определяет, что цена "Нафтогаза" на газ для розничных поставщиков газа населению, производителей тепловой энергии и других защищенных категорий потребителей с 1 мая 2019 повысится на 15% до уровня 7184,8 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку и распределение)", - говорится в пресс-релизе компании.



"Нафтогаз" отмечает, что рыночная цена газа на май, опубликованная состоянию на 16 апреля Украинской энергетической биржей, составляет 6,800 тыс. грн за 1 тыс. кубометров с НДС, или на 27% ниже цены, рассчитанной по Положению о ПСО.



При этом в НАК заверили, что принятое 3 апреля постановление Кабмина №293, заявленное правительством как разрешение "Нафтогазу" продавать газ населению ниже цены ПСО, в действительности не дает компании такой возможности.



Гройсман назвал это обращение "наглым".



"Этот монополист добился того, чтобы все международные организации от нас требовали рыночных цен на газ. Но пока конъюнктура рыночная такова, что газ может стоить меньше чем 8,55 грн / кубометр, и потому украинское правительство приняло решение и обязало государственную компанию продавать газ по цене меньше чем 8,55 грн / кубометр. Что тут непонятного?" - сказал премьер.

