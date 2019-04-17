Кабмин предложит Раде ратифицировать соглашение о ЗСТ с Израилем

Кабинет министров одобрил законопроект о ратификации соглашения о зоне свободной торговле (ЗСТ) между Украиной и Израилем.



Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".



Как сообщалось, Украина и Израиль 21 января 2019 года подписали соглашение о ЗСТ, согласно которому Израиль отменяет около 80% ввозных пошлин для украинских промышленных товаров и более 9% - на товары агросектора. В то же время Украина отменяет около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию и более 6% - для сельскохозяйственных товаров.



Соглашение должно вступить в силу через 60 дней после ратификации парламентом Украины и израильским Кнессетом.

