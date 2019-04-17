В Украине за два с половиной года корью заболели почти 100 тысяч человек

В течение последних двух с половиной лет в Украине заболели корью почти 100 тысяч человек, для 35 из них болезнь стала летальной. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун журналистам после заседания правительства, передает корреспондент УНН.



"Корь - это не просто болезнь, заболело уже почти 100 тыс. человек уже за последние два с половиной года, 35 смертей", - отметила Супрун.



По ее словам, в медицинских учреждениях Украины достаточно вакцин для вакцинации детей и взрослых, в том числе тех, кто были в контакте с больными корью. И именно вакцинация является единственным действенным методом защиты от болезни.



Как отметила и.о. министра, сейчас в Украине есть и в ближайшее время будут завезены вакцины общим количеством 1,5 млн доз.

