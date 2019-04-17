В Житомире у маршрутки на ходу оторвалось два колеса

Сегодня утром в Житомире у маршрутки на ходу оторвалось два колеса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Житомирского городского совета Максим Манухин, передает УНН.



"Прямо на ходу отрывается 2 колеса, водитель легковушки в шоке, вот такие газели, а еще проезд хотят по цене космос...", - написал Манухин.



К своему посту он добавил фотографии на которых видно, что одно из колес, которое оторвалось от маршрутки, повредило автомобиль Mazda.



Информации о пострадавших нет.







