Минобороны: боевики на Донбассе изменили тактику

В районе боевых действий на Донбассе Вооруженные силы Украины наблюдают переход противника на новую стратегию действий. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак во время рабочей поездки во Львовскую область, передает корреспондент УНН.



Так, по словам министра, сейчас в районе боевых на Донбассе есть определенное обострение и переход противника на новую стратегию действий.



"Сейчас враг перешел к тактике применения запрещенного вооружения, параллельно с привлечением диверсионно-разведывательных групп. То есть, во время минометного обстрела, особенно калибром 120-мм, одновременно действуют диверсионные группы, которые имеют задачи по разведке и уничтожении наших подразделений", - отметил Полторак.



В качестве примера министр обороны напомнил, что 15 апреля этого года под Мариуполем диверсионная группа противника под прикрытием артиллерийского огня вышла на подразделение Объединенных сил, однако была вовремя обнаружена. Вследствие боя двое террористов были уничтожены и трое ранены. Кроме того было захвачено вооружение противника.

