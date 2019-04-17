Новое слово в области мануальной и физиотерапии

Вопросы относительно того, как работает кинезио тейп, да и что это такое вообще -кинезиологическая лента (kinesio tape), приобретает все большую актуальность. Во время любого более-менее серьезного спортивного состязания (начиная от Олимпийских игр заканчивая Бостонским марафоном) на телах участников можно увидеть пластыри разного цвета – это и кинезиотейпы, которые уже стали своего рода визитной карточкой каждой страны или команды. Однако профессиональный спорт не является одной-единственной сферой применения - кинезиотейпирование еще много где используется.

Да, по поводу того, что же это вообще такое, наложение кинезио тейпов - высокоэффективный и безопасный метод, который сводится к наложению особых эластичных лент на отдельные участки тела человека. Кинезиологический тейп прекрасно подходит для поддержки мышц и сухожилий, благодаря чему можно снизить боль, устранить напряжение и ускорить ход естественного восстановления мышц после физической нагрузки. Большим преимуществом, отличающим кинезиологический тейп от остальных средств, обладающих аналогичным эффектом, является то, что его применение не вызывает дискомфорта. Кинезиологическая лента позволяет спортсмену тренироваться в привычном режиме.

Разработан кинезиологический тейп в середине 70 годов прошлого века известным японским мануальщиком Кензо Касе. В 1988 на олимпиаде в Сеуле кинезиотейпы произвели фурор – по причине своей высочайшей эффективности. Этот момент можно справедливо считать переходом тейп kinesio из спортивной медицины в медицину обычную.

Основные характеристики

Первоначально под понятием «кинезиотейп» подразумевались пластыри одноименного бренда, но всего за несколько лет пластырь кинезио тейп стал необычайно популярным, и на сегодняшний день все эластичные тейпы принято именовать кинезиологическими или физио тейпами.

Теперь нужно детальнее разобраться в основных особенностях, которыми отличается это средство, а также в том, как работает кинезио тейп. По своей структуре, кинезио-пластырь от боли в суставах и мышцах - это эластичная липкая лента, состоящая на 100% из хлопка. Тейп kinesio (а точнее, его клейкая основа) активируется при температуре тела (то есть, наложение тейпа на определенный участок тела человека уже само по себе позволяет активировать его действие).

Применение тейпов kintex приобрело большую популярность благодаря следующим их преимуществам:

Отсутствие дискомфорта;

Сохранение двигательной активности;

Повышение активности всех метаболических процессов, происходящих в коже;

Повышенная эластичность;

Гипоаллергенность;

Возможность круглосуточного использования kinesiology в течении 5-6 дней кряду;

Водоотталкивающие свойства.

Сфера применения

Если наложить кинезио тейп на определенный участок тела, то удается обеспечить воздействие одновременно на все слои – как глубокие, так и поверхностные (удается проработать мышцы, кожу, связки и фациальные структуры). В результате оказанного влияния повышается интенсивность кровотока, облегчается лимфодренажный процесс в мышцах и соединительнотканных структурах (причем совершенно безболезненно), а также возрастает скорость регенеративных процессов. И, если первоначально кинезиологическое тейпирование использовалось исключительно для профилактики и лечения всевозможных спортивных травм у спортсменов, то сейчас методика приобрела куда большую популярность (накладывать тейп рекомендуют в подавляющем большинстве случаев бытовых травм и ушибов – зачастую в период реабилитации).

Накладывать кинезио тейп (после предварительной консультации врачей) рекомендуется для лечения:

растяжений;

гематом и ушибов мягких тканей;

мышечных и суставных травм;

болевого синдрома различной этиологии и мышечной усталости;

отеков ног у беременных женщин;

менструальных болей.

Помимо всех перечисленных выше показаний, применять физио тейпы врачи рекомендуют в период для реабилитации больных после случившихся травм, инсультов и операций, а также в педиатрической практике – с целью коррекции плоскостопия и сколиоза.

Техника наложения

Желаемый эффект будет только в том случае, если тейп kinesio использовать правильно, следуя всем принципам, которые предполагает инструкция по наложению. Как правильно наложить тейп-кинезио? Достаточно будет придерживаться следующих рекомендаций:

Перед тем, как наклеить тейп на кожу, участок следует тщательно подготовить, а именно - сбрить лишние волосы, а также обезжирить кожу спиртом или специальной жидкостью; После того, как кинезио тейп будет наложен, следует тщательно растереть руками ленту – это нужно для скорейшей активации клея. После наложения нужно будет выждать еще около получаса, чтобы в мышцах повысилась интенсивность обмена веществ, и только тогда приступать к занятиям спортом; Касательно того, как снять тейп в домашних условиях. Есть смысл сначала распарить кожу – горячий душ, который человек принимает после тренировки, подойдет как нельзя лучше. Затем нужно совершить одно резкое движение и сорвать ленту с кожи – после нагревания под водой снять кинезиотейп не составит никакого труда. В некоторых случаях рекомендуют использовать жидкость для снятия тейпов.