Продвижение сайтов в США

Интернет с каждым годом все сильнее стирает географические ограничения и предоставляет возможность работать с аудиторией по всему миру.



Не удивительно, что владельцы бизнеса в сети все чаще смотрят на запад, как на более перспективную среду для развития. Чем же так привлекателен зарубежный рынок для онлайн-предприятий?

Первый и решающий фактор, который стимулирует любое предприятие расширяться или заранее начинать собственную деятельность в США – количество клиентов. Интернет-пользователи западных стран гораздо активнее используют всемирную сеть для коммерции. Процент потенциальных покупателей от общего населения там гораздо выше, как и частота совершения покупок онлайн.

Еще одно преимущество – платежеспособность. Западные пользователи готовы платить больше. Это факт. Но важно, чтобы товар или услуга полностью оправдывали собственную стоимость.

Ключевые особенности продвижения

Но если вы решили масштабироваться и охватить американский рынок, сразу планируете открывать там предприятие или хотите поменять сферу деятельности, то важно понимать, как происходит SEO-продвижение сайтов в США.

В первую очередь обратите внимание на поисковые системы. Если в странах СНГ за пользователей ведут примерно равную борьбу Google и Яндекс, то в США, Google – неоспоримый лидер (около 87% пользователей), на втором месте Bing (6.9%), на третьем – Yahoo (4.7%). Как правило, ориентироваться стоит именно на продвижение в Google.

Естественно, общие правила оптимизации одинаковы для всех стран (Google он и в Африке Google): уникальный контент, отсутствие дублей страниц и метатегов, корректная настройка файлов sitemap и robot и т. д. Но существует ряд отличий о которых мы расскажем дальше.

Выбор доменной зоны

В первую очередь следует определиться с доменной зоной. Если ваш бизнес ориентирован только на клиентов одной страны или региона, то стоит брать региональную зону: … Если же вы планируете развивать международную деятельность, то лучше выбрать домены верхнего уровня: .com или .net. Стоит понимать, что региональные домены лучше ранжируются для тех, кто ищет в определенном регионе. Но есть и обратная сторона, в других регионах или странах ваш сайт будет ранжироваться хуже.

Выбор хостинга

Сервер выбирайте в зависимости от географического расположения целевой аудитории, это поможет сократить время загрузки страниц. Также рассчитывайте, какие вычислительные мощности вам могут понадобится сейчас и в будущем. Для лендинга подойдет и виртуальный хостинг, а масштабному интернет-магазину может потребоваться и отдельный сервер.

Где брать контент

Есть несколько способов получить контент. Первый – писать самостоятельно, но если вы плохо владеете английским, то придется обращаться к услугам переводчика. Второй – заказывать у профессиональных авторов. Но важно найти специалиста, который будет действительно разбираться в теме, а не писать поверхностные статьи с об очевидном.

Как правило, именно контент-маркетинг – основной инструмент продвижения в англоязычном сегменте интернета.

Почему не работает закупка ссылок

Внешней оптимизации стоит уделить отдельное внимание. В США не работают биржи ссылок. Поэтому, чтобы получить качественную ссылочную массу вам придется обмениваться контентом с авторитетными площадками вашей тематики. Не обязательно нужны ресурсы с миллионами посещений каждый месяц. Достаточно подобрать сайт на нужную тематику с качественным контентом. Лучше всего искать самые авторитетные страницы, так как показатель PR недоступен для просмотра, ориентироваться придется «на глаз», по количеству и качеству обратных ссылок на страницу.

Как минимизировать риск

Открывать бизнес в незнакомой среде всегда в разы сложнее. В этом случае можно заручиться помощью тех, кто уже сталкивался с подобными задачами. В Elit-Web мы часто занимаемся с продвижением сайтов за границей, и довольно успешно справляемся. Если вы хотите узнать больше подробностей о таких видах продвижения, посетите портфолио на нашем сайте.