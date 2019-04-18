У Луценко заявили, что список посла США был устный

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган пояснила ситуацию с так называемым списком неприкасаемых от посла США в Украине Мари Йованович и о публиковала видео интервью Юрия Луценко американскому изданию The Hill.



"Трудности перевода: главное не буквализм, а суть", - написала представитель генпрокурора в Facebook в четверг, 18 апреля.



"У меня достаточно сложные персональные отношения с госпожой посол. К сожалению, наши первые встречи (в должности генпрокурора - ред.) начались с того, что госпожа посол ОБЪЯВИЛА мне список людей, против которых неправильно вести уголовные преследования. Я сказал, что это недопустимо. Никто - ни президент, при всем уважении к нему, ни парламент, ни посол не сможет останавливать меня там, где закон предусматривает уголовное преследование... ", - процитировала Луценко Сарган.



Сам Луценко накануне заявил, что Йованович не давала ему списка лиц, которых нельзя преследовать, но беспокоилась, что дело против Виталия Касько может дискредитировать антикоррупционеров.



Как известно, в посольстве США и Госдепартаменте заявление о списке неприкасаемых опровергли.

