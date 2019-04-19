США считают, что Россия вмешивалась в выборы президента, но Трамп ни при чем

Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году, но ни избирательный штаб нынешнего президента США Дональда Трампа, ни кто-либо еще из американских граждан не принимал участия в этой деятельности и не состоял в сговоре с властями России. С таким утверждением выступил в четверг министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции. Она была посвящена публикации полной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.



"В докладе спецпрокурора ясно говорится, что российское правительство пыталось вмешаться в наши выборы. Однако благодаря тщательному расследованию спецпрокурора мы теперь знаем, что с российскими агентами, которые осуществляли эти действия, не сотрудничал ни президент Трамп, ни его избирательный штаб, с ними также сознательно не сотрудничал ни один американец. Все американцы могут и должны быть рады тому, что это подтвердилось", - сказал он.



По его словам, в докладе Мюллера содержатся утверждения о двух основных направлениях, на которых были сосредоточены усилия российских властей при попытке вмешаться в американский избирательный процесс. Барр по сути повторил предыдущие обвинения, заявив о деятельности "Агентства интернет-исследований", якобы пытавшегося "посеять разногласия среди американских избирателей с помощью дезинформации и операций в социальных сетях", а также о сотрудниках военной разведки России, стремившихся "взломать компьютеры и украсть документы и сообщения электронной почты предвыборного штаба Хиллари Клинтон".



По словам главы Минюста, в обоих случаях ни штаб Трампа, ни кто-либо еще из американских граждан не имел никакого отношения к этой деятельности. "Спецпрокурор не нашел свидетельств того, чтобы хотя бы один американец, в том числе кто-либо, связанный с кампанией Трампа, был в сговоре или координировал свои действия с российским правительством или "Агентством интернет-исследований", - заявил он. "Нет никаких свидетельств того, чтобы штаб Трампа был в сговоре с российским правительством в том, что касается хакерских операций", - добавил Барр.



Кроме того, по его словам, Мюллер в своем расследовании изучал действия России, направленные на публикацию похищенных электронных сообщений и документов штаба Клинтон. "Он вел расследование того, поощрял ли кто-либо из штаба Трампа или из связанных с ним лиц распространение этой информации или играл какую-либо роль в этом. Согласно законодательству, которое подлежит применению в данном случае, публикация подобных материалов не является уголовным преступлением, если тот, кто ее публикует, не участвовал также и в самих хакерских операциях, благодаря которым ее удалось получить. В этом случае спецпрокурор тоже не установил, чтобы кто-либо связанный со штабом Трампа в нарушение закона участвовал в распространении этих материалов", - подчеркнул он.



"И в конечном счете спецпрокурор расследовал также целый ряд связей или контактов между сотрудниками штаба Трампа и лицами, связанными с российским правительством, во время президентской кампании 2016 года. После изучения таких контактов спецпрокурор не нашел никаких нарушающих американское законодательство фактов сговора, в котором бы участвовали связанные с Россией лица и какие бы то ни было люди, связанные со штабом Трампа", - добавил также Барр.



По словам Барра, Белый дом был ознакомлен с докладом спецпрокурора Мюллера в преддверии его предстоящей публикации.



"Ранее на этой неделе личный юрист президента Трампа обратился с просьбой ознакомиться с окончательной версией отредактированного доклада перед его публикацией, - сообщил Барр. - Эта просьба соответствовала положениям Закона об этике в правительстве, которые позволяют лицам, упомянутым в докладе спецпрокурора, знакомиться с докладом перед его публикацией. Личным юристам не было разрешено производить какие-либо изменения в тексте доклада, и они не просили об этом".



Барр сообщил, что Белый дом в полной мере сотрудничал со спецпрокурором, несмотря на недовольство президента США проводимым расследованием данных о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы.



"Тем не менее, Белый дом полностью сотрудничал со спецпрокурором в проведении расследования, предоставив доступ к документам избирательного штаба [Трампа] и Белого дома, направив нескольких помощников высокого ранга для дачи показаний", - сказал он. "На самом деле президент [Трамп] не предпринял ничего, чтобы спецпрокурор не получил документы, необходимые для завершения его расследования", - добавил Барр.



Он затронул вопрос, чинил ли глава государства помехи правосудию в лице спецпрокурора Мюллера. "Помимо вопроса, носили ли чьи-то действия характер помех [правосудию], [изложенные выше] свидетельства некоррумпированности мотивов существенно перевешивают значимость любых обвинений, будто у президента [США] имелось намерение создать помехи этому расследованию", - заверил глава Минюста США.



"Как признает спецпрокурор, имеются убедительные свидетельства того, что президент был очень разочарован и разгневан, искренне веря, что расследование подрывает его президентство", - отметил Барр, обратив внимание на то, что, с точки зрения Трампа, его политические соперники и противоправные утечки конфиденциальных данных в СМИ отражались на разбирательстве Мюллера.



Он также сообщил, что не возражает против того, чтобы Мюллер выступил на слушаниях в Конгрессе США по теме своего расследования. "Я не возражаю против того, чтобы Боб Мюллер лично дал публичные показания [в Конгрессе США]", - ответил он, отвечая на соответствующий вопрос. Аппарат Мюллера входит в структуру Минюста, и Барр курирует его деятельность.



Сразу же после этого заявления председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) опубликовал адресованное Мюллеру письмо с просьбой выступить на слушаниях в его комитете не позднее 23 мая.



"Помимо публикации отредактированной версии доклада, мы взаимодействуем с Конгрессом с тем, чтобы они могли осуществлять свои законные контрольные функции в том, что касается расследования спецпрокурора, - продолжал Барр. - Мы проводим консультации с председателями комитетов и будем продолжать эти консультации. Учитывая то, что изъятые в ходе материалы были незначительны по объему, публикация отредактированной версии доклада, как мне представляется, даст всем американцам возможность ознакомиться с результатами расследования спецпрокурора".



"Отвечая на запросы со стороны Конгресса, мы, при определенных мерах предосторожности, предоставим двухпартийной группе, в состав которой может войти руководство комитетов Конгресса, доступ к варианту доклада, в который будут включены все изъятые при редактировании части за исключением тех, которые касаются жюри присяжных, - добавил он. - Таким образом, члены Конгресса смогут сами ознакомиться со всеми материалами за небольшим исключением тех документов, которые по закону не могут быть преданы гласности".



Барр добавил, что изъятия конфиденциальной информации из итогового доклада спецпрокурора Мюллера производились только Минюстом США.



"Как я неоднократно говорил, отчет содержит некоторые поправки, относящиеся к четырем категориям информации. Для обеспечения полной прозрачности эти изменения были отчетливо помечены, чтобы читатели могли понять, какие поправки относятся к какой из категорий", - заявил Барр. По его словам, речь идет об информации, касающейся сформированного Мюллером жюри присяжных; информации, которая может раскрыть источники и методы ее добычи; данных, публикация которых может нанести ущерб ведущимся расследованиям; личной информации третьих лиц, не имеющих прямого отношения к расследованию. Ранее сообщалось, что доклад об итогах расследования содержит конфиденциальную информацию, в связи с чем Минюст США отредактировал документ.



"Эти изменения производились сотрудниками министерства юстиции, которые работали вплотную с сотрудниками спецпрокурора [Мюллера] и разведывательного сообщества, - подчеркнул Барр. - Ни одно изменение не было внесено кем-либо извне. Никто извне также не предлагал какие-либо поправки".

Вероятные попытки помешать правосудию



Как заявил Барр, Мюллер выявил 10 случаев, которые касались Трампа и вероятных попыток в его интересах создать помехи правосудию.



"Как я обращал внимание в своем письме 24 марта, суждение спецпрокурора относительно обвинений [в создании помех правосудию] не носило традиционный характер. Вместо этого в докладе перечислены 10 эпизодов, которые подразумевали участие президента и обсуждение правовых теорий, увязывающих определенные действия с созданием помех правосудию", - уточнил Барр.



"После внимательного изучения фактов и теорий, изложенных в докладе, и после консультаций с аппаратом юрисконсульта и адвокатами Минюста я и заместитель генерального прокурора [Род Розенстайн] пришли к выводу, что представленные спецпрокурором свидетельства недостаточны для того, чтобы однозначно установить, совершил ли президент правонарушение путем помех правосудию", - отметил глава Минюста.

