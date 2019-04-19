Глава ПАСЕ отметила важность диалога с Россией

Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье отметила важность диалога после встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, ставшей первой после принятия ассамблеи резолюции с призывом к РФ.



"На самом деле, хорошо иметь возможность вести диалог - то, что мы сегодня и сделали", - сказала Паскье РИА Новости.



"Это действительно была очень хорошая встреча", - добавила она.

Собеседница агентства не стала отвечать, можно ли ожидать ещё одну подобную встречу.



Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса и ряда значимых полномочий из-за событий на Украине и присоединения Крыма. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. Делегация России отказалась работать на таких условиях. С 2016 года Москва не направляет необходимые для аккредитации делегаций на сессии документы.



ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

