Ляшко предложил наложить эмбарго на экспорт сырья в Россию

Депутат Верховной рады Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко считает, что правительство страны должно наложить эмбарго на экспорт сырья в РФ в ответ на запрет Москвы на экспорт сырой нефти и ряда видов нефтепродуктов на Украину.



Ранее в четверг Россия приняла ответные меры на действия кабмина Украины, который расширил список запрещенных для импорта российских товаров. В частности, с 1 июня Россия будет поставлять Украине уголь, бензин и дизтопливо только по отдельным разрешениям. Экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена, из РФ на Украину запрещен полностью.



"Считаю, что украинская власть должна безотлагательно и жестко реагировать! Как минимум ввести адекватные меры: эмбарго на экспорт сырья в РФ и на импорт готовой продукции из РФ (по крайней мере той, что производится или может производиться на Украине)", - написал Ляшко на странице в Facebook.



Также Ляшко заявил, что украинский парламент должен вернуться к рассмотрению законопроекта о национализации имущества РФ. "Когда тебя бьют под дых - надо не вторую щеку подставлять, а ударить в ответ, потом еще раз, потом еще раз сильнее", - заявил лидер партии.

