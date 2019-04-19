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- Порошенко предложил изучить возможность открытия дела за неправосудное решение по ПриватБанку
Порошенко предложил изучить возможность открытия дела за неправосудное решение по ПриватБанку
Президент Украины Петр Порошенко попросил руководство Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судей Окружного административного суда Киева, признавшего незаконной национализацию ПриватБанка.
"Обращаюсь с просьбой к Службе безопасности Украины, к вам, Юрий Витальевич (генпрокурор Ю.Луценко – ИФ), после завершения всех необходимых судебных процедур, возможности возбуждения уголовного дела за неправосудное решение, которое было сделано судьями, которые вынесли эти позиции, не вмешиваясь в анализ решения по сути", - сказал П.Порошенко на заседании СНБО в четверг вечером в Киеве.
Как сообщалось, правительство Украины по предложению НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.
Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.
Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.