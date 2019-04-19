Порошенко предложил изучить возможность открытия дела за неправосудное решение по ПриватБанку

Президент Украины Петр Порошенко попросил руководство Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судей Окружного административного суда Киева, признавшего незаконной национализацию ПриватБанка.



"Обращаюсь с просьбой к Службе безопасности Украины, к вам, Юрий Витальевич (генпрокурор Ю.Луценко – ИФ), после завершения всех необходимых судебных процедур, возможности возбуждения уголовного дела за неправосудное решение, которое было сделано судьями, которые вынесли эти позиции, не вмешиваясь в анализ решения по сути", - сказал П.Порошенко на заседании СНБО в четверг вечером в Киеве.



Как сообщалось, правительство Украины по предложению НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.



Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.



Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

