День публикации доклада Мюллера: четыре вывода

Это один из самых важных дней для Вашингтона за последние годы, поскольку результаты длившегося почти два года расследования специального прокурора Роберта Мюллера относительно вмешательства России в выборы 2016 года обнародованы. Мы все освещаем здесь.



И я все это смотрю и читаю — начиная с пресс-конференции генерального прокурора Уильяма Барра (William Barr), состоявшейся в четверг утром, до самого доклада Мюллера объемом в 300 с лишним страниц. Ниже вы найдете дополняемый список моих выводов, сделанных в этот самый потрясающий день в столице страны (выводы перечислены в хронологическом порядке — от начала дня до конца).



Барр выполнил для Трампа очень серьезную задачу



Мне было непонятно (и непонятно сейчас), почему Барр провел пресс-конференцию, чтобы обсудить отчет, до того, как его прочитал кто-либо, кроме его команды, офиса юридического советника Белого дома и личных адвокатов президента Дональда Трампа. Очевидная причина (и она становилась все более по мере выступления Барра) заключалась в том, что он хотел представить это событие в том свете, в котором это явно выгодно Трампу. Временами слова Барра звучали так, словно он почти дословно цитировал возражения президента по поводу расследования Мюллера. Один пример:



«Таким образом, ключевым моментом является следующее. После почти двух лет расследования, в ходе которого было выдано тысячи повесток в суд и сотни ордеров и были проведены сотни опросов свидетелей, специальный прокурор подтвердил, что российское правительство способствовало действиям по незаконному вмешательству в президентские выборы 2016 года. Однако он не обнаружил, что предвыборный штаб Трампа либо другие американские граждане действовали в сговоре (с русскими) и участвовали в этих схемах».



Вновь и вновь Барр давал понять, что Трамп и его Белый дом всячески старались сотрудничать с офисом специального прокурора (даже когда президент регулярно подвергал Мюллера и его команду яростным нападкам и жесткой критике в «Твиттере»). Барр отметил, что, хотя он предоставил представителям офиса юрисконсульта Белого дома и личным адвокатам Трампа возможность прочитать доклад, им не предлагалось отредактировать какую-либо информацию — и они об этом не просили. А по вопросу о привилегиях исполнительной власти Барр сказал следующее: «Поскольку Белый дом добровольно сотрудничал со специальным прокурором в рамках расследования, значительная часть доклада содержит материалы, в отношении которых президент мог бы заявить о своей прерогативе. И он имел на это полное право». Трамп решил этого не делать.



Нет никаких сомнений в том, что Барр на этой пресс-конференции сделал именно то, чего хотелось бы Трампу. Он подчеркнул отсутствие доказательств сговора. Он выразил тревогу по поводу того, как Мюллер определил эпизоды воспрепятствования следствию (подробнее об этом ниже). Он изобразил Трампа как партнера, готового активно сотрудничать со специальным прокурором, которому нечего скрывать. Это был сценарий, написать который лучше не смог бы сам Трамп.



Препятствование следствию будет оспариваемым вопросом



Барр заявил, что Мюллер сообщил о десяти случаях потенциального препятствования следствию со стороны Трампа. Но он сразу же попытался преуменьшить значение этих событий, заметив, что он и заместитель генерального прокурора Род Розенстайн (Rod Rosenstein), стоявший рядом с ним на пресс-конференции с видом человека, готового предстать перед палачом, не согласны с тем, как Мюллер интерпретировал некоторые из этих случаев воспрепятствования следствию. «Хотя мы с заместителем генерального прокурора не согласились с некоторыми правовыми толкованиями специального прокурора и сочли, что некоторые из рассмотренных эпизодов не являются препятствием с правовой точки зрения, при принятии нашего решения мы исходили не только из этого это», — сказал Барр.



Затем он продолжил, дав объяснение поведению Трампа — изобразив его человеком, оказавшимся в «беспрецедентной ситуации» в отношении расследования, которое началось почти сразу же, как он пришел в Белый дом. «Как признается в докладе специального прокурора, имеются существенные доказательства того, что президент был разочарован и возмущен, поскольку искренне верил в то, что расследование подрывает его президентство, активизируется стараниями его политических оппонентов и подогревается незаконными утечками», — заявил Барр.



Понятно, что здесь происходит: 1) Барр прочитал отчет и, вероятно, знает, что в глазах общественности дело с воспрепятствованием следствию со стороны президента будет выглядеть плохо. 2) Барр предлагает объяснение, которое, вероятно, будет использовано президентом, его союзниками и консервативными СМИ в качестве причины того, почему Трамп в отношении расследования Мюллера действовал именно так. Он был объектом беспрецедентного «преследования»! В средствах массовой информации «неумолимо распространялись слухи о личной вине президента!» Он был, если можно так выразиться, объектом охоты на ведьм!



Трамп остается Трампом



Тем, кто думал, что президент, возможно, не будет сегодня сидеть в социальных сетях, предоставив выступление с речами на усмотрение своих адвокатов, Трамп доказал, что они ошибаются, почти сразу, как только он проснулся сегодня утром. «Величайшая политическая фальсификация всех времен! Преступления были совершены жуликоватой (Хиллари Клинтон), грязными копами и Национальным комитетом Демократической партии США/демократами», — написал он в «Твиттере» сразу после семи утра на восточном побережье. К этому твиту Трамп добавил «перл» из двух слов: «Харассмент президента» (если вам интересно, я написал эти слова прописными буквами или он, значит, последние два года вы жили на другой планете). Затем Трамп принялся ретвитить консервативную группу Judicial Watch, после чего опубликовал видеоролик, в котором заявил: «Никакого сговора не было», а затем — мем из «Игры престолов» (Game of Thrones) со словами «Игра окончена» (Game Over) на переднем плане.



Вскоре после обнародования доклада Трамп, выступая на мероприятии благотворительной организации «Раненый воин» (Wounded Warrior), заявил, что «это никогда не должно повториться с другим президентом, это мистификация». «Это никогда не должно повториться с другим президентом», — добавил он.



Трамп есть Трамп. Этот человек является собирательным образом консервативного ведущего ток-шоу, онлайн-тролля, хулигана-тирана (в интернете и в жизни) и самого нетрадиционного из всех существовавших политиков. Его избрали президентом, потому что он говорил и делал то, чего не сказал бы и не сделал бы ни один другой политик (и что сказали и сделали бы очень немногие другие люди). И теперь он не остановится, несмотря на доклад Мюллера.



«Никакого сговора не было», разъяснения приведены



В резюме к той части доклада Мюллера, которая посвящена сговору, канцелярия специального прокурора переходит непосредственно к сути вопроса о сговоре:



«В рамках расследования было установлено, что российское правительство считало, что избрание Трампа президентом будет ему выгодно, и действовало с тем, чтобы добиться этого результата. Было также установлено, что предвыборный штаб рассчитывал, что в плане выборов он извлечет пользу из информации, похищенной и опубликованной благодаря действиям России. Однако расследование не установило, что члены предвыборного штаба Трампа были в сговоре или взаимодействовали с российским правительством в его деятельности, осуществлявшейся с целью вмешательства в выборы».



Мюллер обнаружил, что одна сторона (русские) стремилась повлиять на выборы с целью избрания Трампа, поскольку считала, что его кандидатура больше подходит для реализации ее интересов. И что другая сторона (предвыборный штаб Трампа) полагала, что любая компрометирующая информация на Хиллари Клинтон, которую им предоставили русские, повысит шансы Трампа на победу. Однако он счел, что это не было сговором или взаимодействием («сговор» не является юридическим термином), поскольку две стороны действовали независимо.



Хотя Трамп и его сторона были рады получить негативную информацию о Клинтон, они в прямой форме предварительно не просили русских найти такую информацию. И хотя русские, преследуя свои собственные эгоистичные цели, хотели, чтобы Трамп победил, они не сообщили об этом желании кандидату или представителям его окружения, когда предлагали компрометирующую информацию.



Главное (во всяком случае, для Мюллера) заключается в том, что, несмотря на то, что все это имело место, между двумя сторонами никогда не было явного соглашения о том, что российское правительство будет действовать с целью оказания влияния на выборы, чтобы помочь Трампу, и что Трамп поддержит эти действия.

