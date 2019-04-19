На следующей неделе прогнозируется вспышка аллергии - медики

На следующей неделе с 18 по 25 апреля в Украине, особенно - в городах лесной и лесостепной зон, - прогнозируются высокий и очень высокий риски аллергии на пыльцу березы, пик пыления которой ожидается на днях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергенной сети.



Опасная аллергенное обстановка будет наблюдаться по всей Украине, ведь березу часто используют для озеленения. Однако, всплеск обострение симптомов аллергии будет обусловлен не только сезонным пиком палинации березы, но и теплой и солнечной погодой, которая, наконец, прогнозируется по всей Украине.



Также в воздухе ожидаются умеренные и высокие концентрации пыльцы ясеня, на аллергены которого реагируют на 20% украинцев.



Пыльца ольхи, а также растений семейства кипарисовые тоже все еще регистрируется в воздухе, но одиночно.



В атмосфере также продолжает находиться пыльца клена, ивы, вяза, тополя, но он не является аллергенным. В городах юга Украины будет регистрироваться и единичная пыльца платана, но, по последним данным, он не вызывает аллергию.



Дожди на этой неделе будут кратковременными и существенно не повлияют на аллергенную обстановку.



После осадков, особенно - на юге Украины, - будут наблюдаться умеренные уровни спор грибов, в частности, аллергенной альтернарии и аскоспор, а также - спор головневых грибов.

