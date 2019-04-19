Вышел четвертый том уникальной книги-фотоальбома – «Люди. Победы. Наше дело правое!»

Из печати вышел четвертый том уникального документального проекта телеканала «Интер» – книги-фотоальбома «Люди Победы. Наше дело правое!». Его герои – сто ветеранов Великой Отечественной.



«Год назад, когда мы презентовали третью книгу «Люди Победы», мы думали, что нового тома уже не будет, – рассказывает главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин. – С каждым годом ветераны уходят. Если героями первой книги были киевляне и жители области, то для создания второго, третьего и четвертого томов мы объездили всю Украину. Но эта колоссальная работа проделана не зря. Эти книги являются тем материалом, по которому в обозримом будущем будут восстанавливать историческую правду».



Книга-фотоальбом «Люди Победы. Наше дело правое!» по сути – документ эпохи, рассказанный из первых уст непосредственными участниками событий 1941-1945 годов. Непросто уместить жизнь героя в книжный разворот. Они приписывали себе несколько лет, чтобы их взяли на фронт. Их матери получали похоронки, но отказывались верить и ждали. У кого-то на память о той страшной войне в теле остались осколки, которые нельзя извлечь.







Один из героев четвертого тома, Михаил Иванович Булавин, которому в январе исполнилось 95 лет, вспоминает: «Когда к нам присылали необстрелянных солдат, мы всегда ставили их во второй эшелон. Всегда так: в атаку сначала мы, старослужащие, потом молодые. Они всегда идут за нами и учатся у нас, делают, как мы. Молодежь берегли». Среди героев книги – медсестры, которые вытаскивали раненых под шквалом огня, летчики, танкисты, связисты, артиллеристы… 98-летняя Тамара Васильевна Бутенко рассказывает: «В Кременчуге мы обнаружили немецкие вагоны, заполненные металлоломом – станками с наших заводов. Там были вагоны с нашими людьми, которых собирались отправить в Германию на каторжные работы. И, что удивительно, там были вагоны с украинской землей! Немец пытался и это увезти. А мы все это захватили, все осталось».



Миллионы их погибших товарищей уже никогда не смогут рассказать о том, какой была та война, почему они шли на смерть, не думая о себе. Рассказывая о тех годах и о том, что пришлось увидеть, люди, которые проявили невероятный героизм в боях, не могут сдержать слез. Боль пережитого остается с ними. А еще больнее и обиднее, когда потомки предают их Подвиг, когда переписывают историю.



Один из героев книги, 99-летний Георгий Георгиевич Борщев, признался журналистам, работавшим над книгой: «Мне горько, что сегодня забыты огромный подвиг и огромная жертва всех солдат, да и всего нашего народа. Мы ведь шли на смерть не за себя, не за награды, а за свою Родину. Прошли такой долгий и такой страшный путь… Мы, ветераны, ведь немногого просим: не забывайте, храните память о той страшной войне и детям своим рассказывайте, как 18-летние мальчишки отдавали свои жизни ради их будущего».



«Люди Победы. Наше дело правое!» – это 200 страниц, которые не позволят забыть о Подвиге. В книге навсегда запечатлены истории людей, подаривших нам жизнь.



«Мы читаем истории ветеранов Великой Отечественной войны, смотрим на их лица, – говорят в предисловии к книге авторы идеи этого проекта – руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная и главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин. – Жизнь Людей Победы учит нас, что не нужно бояться, сомневаться, отчаиваться. Нужно всегда оставаться самим собой и не изменять своим принципам и своей правде. Сегодня в Украине разрушают памятники нашим героям – тем, кто ценой своей жизни защитил мир от фашизма. Снова появился враг, который уничтожает их и хочет стереть память. Да, можно снести памятник, но нельзя убить память и веру в правду. В нашей стране тех, кто остается на стороне правды, на стороне памяти, на стороне Победы, намного больше. И мы знаем, что наше дело правое, а значит, мы уже победили!»



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