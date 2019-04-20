Букмекеры резко уменьшили шансы Порошенко на победу после дебатов

Шансы действующего президента Украины Петра Порошенко на победу во втором туре, согласно оценкам букмекеров, значительно понизились после завершения дебатов, которые прошли сегодня на стадионе НСК "Олимпийский". Об этом свидетельствуют данные букмекерского сайта bwin в пятницу вечером.

Так, коэффициент выигрыша Порошенко на момент написания новости составляет 5,75 к 1. Хотя незадолго до проведения дебатов он составлял 4 к 1,3.



В тоже время шансы шоумена Владимира Зеленского рассматриваются как 1,11 к 1.



Ранее сообщалось, что разрыв ставок, установленных букмекерами на участников второго тура президентских выборов в Украине, за минувшую неделю вырос, и за неделю до голосования Владимир Зеленский является явным фаворитом, пишет Интерфакс.



В частности, букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), работающая под брендом bwin, принимает ставки на его победу на уровне 1,2 к 1 (тот, кто поставит на Зеленского сегодня, сможет увеличить свои вложения в 1,2 раза - Прим. Ред.), Петра Порошенко – 4 к 1, тогда как неделю назад они составляли соответственно 1,3 к 1 и 3,3 к 1. Коэффициент на победу у Порошекно выше, но это как раз говорит о ео небольших шансах на победу.



У оператора "Пари-Матч" ставки на второй подряд срок нынешнего президента упали до 4,5 к 1 с 2,9 к 1, тогда как коэффициент на первое место Зеленского в избирательной гонке вырос до 1,2 к 1 с 1,45 к 1.



Еще один букмекер, 1Xbet, понизил ставки на победу Петра Порошенко до 3,46 к 1 с 2,56 к 1 неделю назад, повысив их для Владимира Зеленского до 1,112 к 1 с 1,21 к 1.



