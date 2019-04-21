Зеленский прокомментировал предварительные итоги второго тура

Кандидат в президенты Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, набрал более 70% голосов во втором туре президентских выборов, поблагодарил всех за поддержку. Слова благодарности он озвучил во время брифинга в своем штабе, пишет "Интерфакс-Украина".



Он поблагодарил за поддержку своих родителей, жену, детей и всю команду, а также украинцев, которые голосовали за него.



"Мы сделали это вместе. Сейчас не будет никакого пафоса, я просто хочу сказать спасибо своим родителям за поддержку и за то, что они это пережили; моей жене - за силу и выдержку; спасибо родителям моей жены, нашей семьей. Спасибо всей команде, экспертам, юристам, наблюдателям, колл-центру. Отдельная благодарность - Оксане и Любе, которые убирали за теми, кого я перечислил выше. Спасибо "Кварталу 95", который теперь может называться "Квартал 73". Спасибо правоохранителям и СБУ. Спасибо журналистам. Спасибо украинцам, которые сделали выбор. Спасибо украинцам, где бы вы ни находились. Я не подведу вас. Пока я официально еще не президент, могу сказать как гражданин: всем странам постсоветского пространства, смотрите - все возможно", - сказал Владимир Зеленский.

