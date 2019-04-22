В штабе Зеленского пока не называют имена будущих министров

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не раскрывает потенциальных кандидатов на должности министров в случае его победы.

"Это опасно для кандидатов - до инаугурации могут не дожить, и вообще это прерогатива президента", - сказал спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков в интервью изданию LIGA.net.

В частности, в штабе отказались называть фамилии претендентов на должности министра обороны, министра иностранных дел и главы СБУ. В случае победы Зеленский может их заменить.



На вопрос, ведутся ли такие переговоры с кандидатами, Разумков ответил, что "не вправе это комментировать".



В то же время главный специалист по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что кандидатур на пост по квоте президента у команды еще нет. "Все кандидатуры всех людей озвучит Владимир Зеленский. Есть общая идея - возможно, я открою секрет, - что это не должны быть люди из внутреннего круга, это должен быть своего рода конкурс. Возможно, не публичный, но должно быть несколько кандидатур предложено Владимиру Зеленскому, и уже тогда будет избран, условно говоря, из трех лучший", - заявил Рябошапка в комментарии изданию "Левый берег".



На Украине большинство членов кабинета министров назначаются по представлению премьер-министра, но есть две "президентские" должности - министр обороны и министр иностранных дел, кандидатуры которых выбирает глава государства. Также президент участвует в назначении глав Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры.



