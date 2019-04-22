Порошенко заявил, что на следующей неделе подпишет закон о тотальной украинизации

На пресс-конференции по предварительным итогам второго тура выборов президент Петр Порошенко, который уже признал свое поражение, заявил, что он собирается подписать языковой закон до того, как покинет свой пост. Трансляция пресс-конференции ведется в Facebook главы государства.



"Наша команда будет защищать украинский язык. И дело не только в том, что мы уже сделали: квоты, песни, фильмы, радио, книги. А если Верховная Рада на следующей неделе утвердит закон о языке, я буду счастлив и горд, что как президент буду иметь возможность его подписать. И точно подпишу", - сказал Петр Порошенко.

