В Китае на парковке сняли взрыв Tesla

В Китае на подземной парковке одного из торговых центров произошел взрыв электрокара Tesla. Инцидент был снят одной из камер видеонаблюдения.



В ролике заметен дым, который начинает выходить из-под автомобиля, после чего он взрывается.



Автор Twitter-поста с видео отмечает, что взорвалось первое поколение Tesla Model S.



