Пострадавших украинцев в Шри-Ланке пока нет - МИД

Пока нет погибших или травмированных украинцнв в Шри-Ланке где в воскресенье в церкви и отелях прогремели взрывы. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.



"Сейчас (по состоянию на 13:00, 22 апреля - ред.) нет травмированных и погибших украинцев в Шри-Ланке", - подтвердил журналисту Кирилич.



Также, по его словам украинцы не обращались в украинское посольство в Республике Индия.

