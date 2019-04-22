Дневная температура в Украине постепенно повышается

В ближайшие сутки территория Украины останется под воздействием северного антициклона, но прохладный воздух медленно начнет отступать на восток. Ночная температура почти не изменится, а дневная будет повышаться, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается погода без осадков, лишь ночью на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме большинства районов западных областей, на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем 15-20° тепла; в Карпатах ночью заморозки 0-2°, днем 5-10° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 18-20°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 апреля самая высокая температура днем была +29,8 в 1950 году, самая низкая ночью -2,9 в 1893 году.



24 апреля - без осадков, лишь на Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный (в восточных областях северный), 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 4-9° тепла, днем 17-22°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем около 20°.

