Госпрогранслужба не видит законных оснований для въезда Саакашвили на Украину

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что бывший глава Грузии Михаил Саакашвили, который также возглавлял Одесскую облгосадминистрацию, не имеет оснований для законного въезда на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Данное лицо в сентябре 2017 года незаконно пересекло государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов. В связи с совершенным правонарушением в отношении этого лица существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года", - сообщается на официальном сайте украинского пограничного ведомства.



В Госпогранслужбе отметили, что действуют "исключительно на основании законодательства Украины и в пределах предоставленных законом полномочий".



Как сообщалось, днем ранее Саакашвили заявил, что уже обратился к главе СБУ Василию Грицаку о снятии с него запрета на въезд в Украину. По его словам, у него уже есть билеты в Украину на 22 апреля, но для начала с него должно быть снято ограничение на въезд в страну. "У меня есть билет, но я уже обратился через юриста к главе СБУ снять запрет, который президент Петр Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя в суде. Я очень хочу быть в Киеве", - заявил Саакашвили.

