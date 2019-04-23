Тегеран ответит на решение США не делать исключений из "нефтяных" санкций

Иран предпримет необходимые шаги в ответ на решение президента США Дональда Трампа не делать исключений из иранских "нефтяных" санкций. Об этом говорится в заявлении иранского МИД, распространенном в понедельник.



"Решение [Трампа] не имеет никакого значения, - говорится в заявлении. - МИД Ирана находится в контакте со своими зарубежными партнерами. Итоги этих консультаций будут учтены. По данному вопросу будет принято соответствующее твердое решение".



Как говорится в письменном заявлении, которое было распространено в понедельник пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс, Трамп принял решение с начала мая 2019 года не выводить другие страны из-под действия американских санкций за закупку нефти у Ирана.



В ноябре прошлого года США сроком на 180 дней сделали исключение для восьми стран и территорий, импортирующих углеводороды из Ирана, чтобы не допустить роста цен на нефть в мире, а также дать время для поиска альтернатив. По данным газеты The Wasington Post, три из них уже сократили импорт иранской нефти до нуля: Греция, Италия и китайский Тайвань. Индия, Китай, Республика Корея, Турция и Япония теперь должны будут прекратить закупки черного золота у Тегерана, либо Белый дом введет против них карательные меры. Крупнейшие импортеры иранской нефти на текущий момент - Пекин и Нью-Дели.

