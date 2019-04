"Миллиард" возглавил российский кинопрокат по итогам выходных

Российский комедийный боевик "Миллиард", вышедший на экраны 18 апреля, стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав за уик-энд 175,8 млн рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за 18-21 апреля.



Лента "Миллиард" повествует о банкире Матвее, переписавшем свое имущество на делового партнера, чтобы оградить его от незаконнорожденных наследников. После смерти партнера Матвей вынужден обратиться к своим взрослым детям, которым он обещает миллиард в обмен на помощь в ограблении банка, где хранятся его сбережения. В картине снимались Владимир Машков, Александра Бортич, Гела Месхи.









Второе место в топе занимает американская мелодрама "После" (After), принесшая создателям за дебютный уик-энд 120 млн рублей. Действие фильма разворачивается вокруг влюбленной пары, чье знакомство друг с другом оказало большое влияние на их будущую жизнь. Главные роли исполнили Джозефин Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин.



На третьей строчке по кассовым сборам расположился фильм ужасов "Проклятие плачущей" (The Curse of La Llorona), идущий в кинотеатрах с 18 апреля. Картина, собравшая за прошедшие выходные 68,5 млн рублей, рассказывает о призраке женщины, которая охотится на детей, чтобы восполнить свою давнюю утрату. В фильм снимались Линда Карделлини, Роман Кристу, Джейни-Линн Кинчен.