На Пасху и День солидарности трудящихся будет пять выходных подряд

В Украине с Пасхи 28 апреля по четверг, 2 мая будут выходные дни. Таким образом работники будут отдыхать 5 дней подряд. Об этом говорится в распоряжении от 10 января 2019 года № 7-р "О переносе рабочих дней в 2019 году".



Правительство определило выходные и праздничные дни для работников. Руководителям предприятий, учреждений, организаций рекомендовано перенести рабочие дни с вторника 30 апреля на субботу 11 мая.



Работа не будет проводиться, в частности, в такие праздничные дни и дни религиозных праздники (учитывая ст. 73 КЗоТ): 28 апреля - Пасха; 1 мая - День труда.



Согласно ст. 67 КЗоТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Поэтому 29 апреля (понедельник) также будет выходным. Таким образом, на майские праздники украинцы будут отдыхать 5 дней подряд: с субботы 27 апреля до среды 1 мая (включительно).



На Новый год будет 4 выходных с 29 декабря 2019 по 1 января 2020 (но 30 и 31 декабря нужно будет предварительно отработать 21 и 28 декабря). Распоряжение касается работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.



Нормативный акт не относится к органам Пенсионного фонда, "Укрпочты", Государственного казначейства и банковских учреждений. Следовательно, руководители и владельцы небюджетных предприятий имеют право самостоятельно установить рабочие дни в 2019 году, не ссылаясь на рекомендации КМУ.

