Волкер поддерживает прямой диалог Зеленского с Путиным

Прямой диалог Владимира Зеленско в качестве президента Украины с российским лидером Владимиром Путиным может оказаться вполне хорошей идеей. Такую мысль высказал специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в программе NewsHour американской службы общественного вещания PBS, передаёт кореспондент УНН.



"Он (Зеленский – ред.) решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, он хочет вернуть землю, он не собирается ее отдавать. Украина и Россия должны вести прямые переговоры, и я думаю, что его желание говорить с Путиным - это хорошо, а не плохо", - сказал дипломат.



По его словам, новій президент Украины может стать возможностью возобновить диалог между странами.



"Хотя это именно позиция России в отношении вторжения и оккупации территорий действительно должна изменениться", - добавил он.

