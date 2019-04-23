Сравнение лучших бюджетных смартфонов 1 квартала 2019 года

Прошло всего несколько месяцев с начала 2019 года, а мировые компании уже презентовали массу крутых недорогих смартфонов с хорошими характеристиками и функциями. Больше всего внимания получили Samsung Galaxy M20 , Huawei P Smart 2019 и Xiaomi Redmi Note 7, все три новинки имеют примерно одинаковый ценник и характеристики. Интернет-магазин «Цифра» предлагает сравнение самых популярных бюджетников 1 квартала 2019 года.

Дизайн и экраны

Redmi Note 7 выполнен в стеклянном корпусе и представлен в ярких градиентных расцветках и классическом черном. Galaxy M20 имеет пластиковый глянцевый корпус в синем и черном цвете, градиентных вариантов у него нет. P Smart 2019 имеет пластиковый корпус в черном и градиентном бирюзовом цветах. Все три модели имеют каплевидный вырез в верхней части экрана и сканер отпечатка пальцев на задней панели, поэтому дизайн во многом схож.

Galaxy M20 и Redmi Note 7 оснащаются 6,3-дюймовым дисплеем, у Huawei диагональ 6,2’’, но разрешение у всех одинаковое — FullHD+. Картинка на экране во всех случаях яркая, цвета насыщенные, реалистичные за счет использования IPS-матрицы. В Самсунг применили технологию LPS, но это не ухудшило качество картинки. Все экраны достойные и предлагают качественное изображение даже при ярком свете.







Производительность и автономность

Самым производительным оказался Redmi Note 7 с процессором Snapdragon 660, в рейтинге AnTutu набирает 144 000 баллов. Huawei P Smart 2019 работает на фирменном чипе Kirin 710, он имеет примерно такие же показатели работы, как и Snapdragon 660, в AnTutu набирает 139 000 баллов. За производительность Galaxy M20 отвечает фирменный чип Exynos 7904, с которым смартфон набирает 108 000 баллов.

Наибольший объем оперативной памяти предлагает Редми Нот 7 — 3/4/6 Гб, в то время как у Хуавей и Самсунг версии только на 3 и 4 Гб ОЗУ. Емкость встроенного хранилища — 32/64 Гб, у Redmi есть версия на 128 Гб.

Автономность

Самсунг Гэлакси М20 с объемом аккумулятора 5 000 мАч — самый автономный бюджетник среди этой тройки. Остальные имеют батарею меньшей емкости, в Redmi Note 7 — 4 000 мАч, в P Smart 2019 — 3 400 мАч.







Android 9 или Android 8?

В качестве аппаратной платформы в Redmi Note и P Smart 2019 используется Android 9 с фирменными надстройками: у Хуавей — EMUI 10, у Сяоми — MIUI. В Samsung решили сэкономить на операционке и установили прошлогодний Android 8.

У кого круче камера?

Инновационную камеру с 48-мегапиксельным сенсором получил Redmi Note 7 , есть вспомогательный объектив на 5 Мп для создания эффекта боке. Несмотря на целых 48 Мп, на Редми Нот 7 получаются 12-мегапиксельные фото. Но использование подобной камеры в бюджетнике заставляет отдать свой голос в пользу Сяоми.

Самсунг и Хуавей получили сдвоенную основную камеру с модулями 13 + 5 Мп, дополнительный сенсор используется для эффекта боке.

Разрешение селфи-камеры в Xiaomi — 13 Мп, в Samsung и Huawei — по 8 Мп.

Датчик NFC теперь и в бюджетниках

Пока в Xiaomi думают, что NFC-датчики — это фишка премиум-сегмента и устанавливают его в топовые флагманы, Huawei и Samsung реализовали NFC в своих бюджетниках. Напомним, что с помощью NFC можно расплачиваться за покупки онлайн, использовать смартфон вместо кредитной карты, оплачивать проезд без наличных.





Итог