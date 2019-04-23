Назарбаев думал о сложении полномочий три года

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник, 23 апреля, на внеочередном съезде партии заявил, что начал подготовку к решению о сложении полномочий главы государства три года назад.



"Когда я говорил, что принял осознанное решение, то это действительно так. Такие решения не принимаются ни за один день, ни за один месяц. Я готовился к этому решению несколько лет. Секрет, если открыть, - более чем три года", - рассказал Назарбаев.



Он отметил, что в это время рассуждал о будущем и о прошлом. "Смотрел на кадры, моих соратников воспитывал все эти годы и на каждого возлагал мои надежды. И вот пришел к выводу, и этот вывод правильный. Давайте изберем Токаева президентом и будем его поддерживать", - резюмировал первый президент Казахстана.



Ранее на съезде Назарбаев предложил выдвинуть кандидатуру Касым-Жомарта Токаева от партии на президентские выборы.

